Tesla med teknologisk sjarmoffensiv på Berlin-fabrikken, mens Volkswagen skal ha hatt krisemøte

Lørdag arrangerte Tesla festival på den nesten ferdige Berlin Brandenburg-fabrikken.

Norske Tesla Owners Club Norway fikk ti billetter til arrangementet, og én av dem som deltok var organisasjonskonsulent Roger Kolbu.

Han fikk se de kjempestore støpemaskinene som skal lage fronten og bakparten av Model Y-karosseriet i hele deler. Etterhvert skal det bygges ett karosseri hvert 45. sekund i fabrikken, hadde Tesla skrevet på en av plakatene i fabrikken.

Kolbu så også de kommende 4680-battericellene og hvordan det vil inngå som en strukturell del av bilen. Se hans bilder øverst i saken.

Tesla-sjef Elon Musk var på plass for å svare på spørsmål fra tilhørerne.

Starter i år

Han fortalte at de håpet å starte produksjon på fabrikken i løpet av november eller desember, og levere ut de første bilene i løpet av desember. Samtidig poengterte han flere ganger at produksjonsstart er fint, men at det virkelig vanskelige er å oppnå volumproduksjon.

Han fortalte at Tesla gradvis vil oppskalere produksjonen til å nå et volum på mellom 5.000 og 10.000 biler i uka på slutten av 2022.

Fabrikken skal levere biler til hele Europa.

Musk fortalte at de første Berlin-bilene trolig vil få battericeller fra Kina. Disse vil trolig ha det samme 2170-formatet som i dagens Model 3 og Y. Tesla lager ikke 4680-celler i Kina.

I løpet av 2022 skal Tesla bygge opp produksjon av 4680-batteriet i Berlin, så man kan forvente slike batterier i biler produsert mot slutten av neste år.

Musk fikk også spørsmål om når Full Self Driving-programvaren og Teslas solceller vil komme til Europa. Han svarte at han håpet dette ville skje neste år.

Publikumsfrieri

Foruten støpemaskinene og de strukturelle batteriene, skrøt Musk også av det avanserte lakkeringsverkstedet i Berlin-fabrikken. Musk tror selv det blir det beste lakkeringsverkstedet i verden. Vi skal bemerke at Tesla tidligere har fått kritikk for bilenes lakk-kvalitet.

Kolbu var mest imponert over åpenheten det vanligvis så lukkede selskapet viste.

– På Teslas fabrikkvisninger er det vanligvis store restriksjoner og fullt fotoforbud. Her var det totalt motsatt. Vi fikk nærmest fri tilgang til fabrikken, sier han.

Festivalen var komplett med egen DJ, pariserhjul, stort matutvalg, øl- og vintelt. De mindre barna kunne prøve miniutgaver av Teslaer på en egen racing-bane, mens de større kunne få sitte på i en aksellerasjonstest på en Model Y, forteller Kolbu.

Musk sa blant annet at fabrikken skulle få solceller på taket og rundt fabrikken. På sikt skal den kun drives av fornybar energi. En egen togstasjon skal også bygges. På spørsmål fra publikum bekreftet Musk at de ville lage barnehage for ansattes barn.

Kolbu tror årsaken til Teslas åpenhjertige publikumsfrieri er tredelt: For det første har Tesla fått så mange år på baken at de ikke er avhengig av masse hemmelighetskremmeri. Samtidig ønsker de å vinne innbyggernes tillit. For det tredje ønsker bilprodusenten å tiltrekke seg lokal arbeidskraft, og da er åpenhet om fabrikkens drift viktig.

Medier: Volkswagen i krisemøte

Byggeprosessen har flere ganger blitt utsatt på grunn av innsigelser fra interesseorganisasjoner, og endelig fabrikkgodkjenning foreligger fortsatt ikke. Den må komme nokså raskt dersom Musks plan om oppstart i 2021 skal holde.

Musks tyske produksjonsplaner var ifølge Business Insider (BI) en utløsende faktor for at Volkswagen-sjef Herbert Diess kalte inn til krisemøte med selskapets 120 ledere nylig. Her skal Diess ha sagt at konsernet er under økende press og taper produktivitetsterreng. Avisen skriver at en Tesla Model 3 bygges på ti timer, mer enn tre ganger så fort som en Volkswagen ID.3.

Ifølge BI ønsker Diess å bygge om VWs største fabrikk, beliggende i Wolfsburg og gjøre prosessene mer effektive.