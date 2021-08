Tesla Model Y mot Model 3: Så mye mer energi bruker storebror

Tesla Model Y er i ferd med å bli den mest registrerte bilen i august, til tross for at leveringene startet i månedens siste uke.

Vi har fått kjøre bilen noen timer og dannet oss et førsteinntrykk som du kan lese om her. På prøveturen tok vi også med oss en 2021-utgave av lillebroren Tesla Model 3. De to modellene deler svært mange av de samme komponentene (Tesla har tidligere sagt rundt 70 prosent). Interiøret på Model Y er også kliss likt med årets hittil mest registrerte bil.

Så hvor mye mer energi krever storebror?

Rundt 19 prosent, ifølge våre beregninger. Her er forbrukskurvene for Model Y og Model 3, samt en prosentangivelse over hvordan merforbruket på Model Y utviklet seg gjennom turen:

Vi ser at Model Y brukte mellom 19 og 21 prosent mer enn Model 3 på turen, og at merforbruket endte på 19 prosent.

Større og tyngre

Begge bilene skal ha samme dragkoeffisient (cd-verdi) på 0,23. Model Y er imidlertid større. Det kan være forklaringen på hvorfor dataene tilsier at forskjellene i forbruket øker med høyere fart. Som kjent øker luftmotstanden med farta, dermed vil forskjellene bli mindre dersom gjennomsnittsfarten er lavere.

Bilene vi kjørte Vi kjørte en Model 3 med 580 kilometers oppgitt WLTP-rekkevidde (altså en 2021-modell, men ikke den aller siste utgaven).

Model Y har 507 kilometers WLTP-rekkevidde

Model Y veier alene 1981 kilo, mens Model 3 har en egenvekt på 1844 kilo - altså veier Model Y 137 kilo mer enn Model 3.

Model Y er 18 cm høyere (tilsvarende 12,5 prosent høyere) enn Model 3

Model Y er syv cm bredere (tilsvarende snaue fire prosent bredere) uten speil enn Model 3.

Med speil er Model Y fire cm bredere enn lillebror (tilsvarende to prosent bredere).

Disse tallene gir til større luftmotstand og høyere forbruk. Y er også seks centimeter (en drøy prosent) lengre enn Model 3.

Vi hadde ikke med oss særlig med bagasje på veien, men bilens egenvekt pluss vekten av fører i begge bilene tilsier at Model Y veide omtrent 150 kilo mer enn Model 3. Det har nok også sitt å si for økningen i forbruket.

En annen forskjell var felgene på 18 tommer på Model 3 og 20 tommer på Model Y. Større felger gir høyere forbruk.

Litt større forskjeller enn hva WLTP-rekkevidden tilsier

Tesla oppgir ikke batteristørrelse på sine modeller. Gitt at begge bilene har et 75 kWh utnyttbart batteri, kommer du 441 kilometer med Model Y og 525 kilometer med Model 3, gitt vårt snittforbruk.

Model 3 kommer altså rundt 19 prosent lenge på samme batteristørrelse, gitt vårt snittforbruk. Det er litt mer enn hva WLTP-angivelsene tilsier på bilene vi testet – som tilser at Model 3 skal gå drøye 14 prosent lengre enn Model Y.

Nå skal det understrekes at Model Y og Model 3 oppfører seg forskjellig på veien. Begge er kjappe, men Model 3s føles mer som en sportsbil med konstant kontakt med bakken.

I Model Y sitter du adskillig høyere. Den oppleves litt tregere og med noe mer krenging, men kjører likevel fletta av de fleste biler i samme klasse. Les mer om førsteinntrykket vårt av Tesla Model Y her.