Tesla Model 3 når 96,5 km/t på 5,6 sekunder

Selv om det er over et år siden Tesla presenterte volummodellen Model 3, er det fortsatt mye som ikke er kjent om den kommende bilen.

Det til tross for at over 400.000 biler er forhåndsreservert, og mange venter på muligheten til å signere kontrakt.

Nå har imidlertid noe ny informasjon dukket opp. En bruker i et Tesla-forum har publisert en oversikt over forskjellen på Model S og Model 3.

Informasjonen skal angivelig stamme fra Tesla, og være sendt til selskapets selgere.

Ifølge Road & Track, bekrefter en talsperson for bilprodusenten at dokumentet er ekte, og at informasjonen er korrekt.

5,6 sekunder

En del av informasjonen er allerede kjent fra før. Samtidig gir oversikten et bilde av at Model S skal være premiumbilen, mens Model 3 blir en enklere modell.

Denne brosjyren hevdes å være delt ut til Teslas salgspersonell. Foto: model3ownersclub.com

Det som ikke har vært kjent er aksellerasjonstiden. Ifølge brosjyren når Model 3 opp til 96,5 kilometer i timen på 5,6 sekunder.

Det er en del tregere enn Model S, som gjør det samme på ned mot 2,3 sekunder, men Model 3 bil neppe oppleves som en sinke av den grunn.

Hvorvidt det er tall som gjelder for versjonen med høyest ytelse er imidlertid ikke kjent.

Færre tilvalg

Det er også klart at bilen vil ha færre enn 100 konfigurasjonsvalg, mot Model S sine over 1500.

For eksempel nevnes spesifikt premiumegenskaper som HEPA-filter, aluminiumpaneler, luftfjæring, panoramatak og 21 tommers hjul for Model S, mens det på Model 3-siden ikke nevnes noe.

Det behøver ikke å bety at Model 3 ikke vil få noen av disse mulighetene, ettersom Tesla skal holde en ny lanseringsevent for Model 3 rundt tiden når den kommer i produksjon. Det er ventet at dette skjer i juli.

Tesla understreker også at mens en Model S kan leveres på under 30 dager, vil leveringstiden for en Model 3 være over ett år. Nye bestillinger vil ikke leveres før midten av 2018, noe som allerede er kjent.

Øker batteribudsjettet

Tesla har for øvrig også økt budsjettet for produksjon av batterimoduler ved Gigafactory denne uken, skriver Teslarati.com. De legger 216 millioner dollar (1,8 mrd kr) i automatisering av prosessen, ifølge nettstedets kilder.

Dagens Model 3-batterier bygges angivelig for hånd døgnet rundt, av et lag bestående av rundt 150 ansatte. Det tar 70 minutter å bygge hvert batteri, skriver nettstedet.

Det bygges 20 batteripakker til Model 3 hver dag, men disse lages til prototypene.

Ifølge deres kilde, vil den automatiserte prosessen til sammenligning bygge et batteri hvert 10. sekund. Dette skal sette dem i stand til å produsere 4000 batteripakker hver dag.

Kilden hevder at batteripakken til innstegsmodellen av Model 3 vil ha en kapasitet på 60 kilowattimer. Bilen vil imidlertid også leveres med 74 kilowattimers batteri, som angivelig skal produseres først.

Tesla har for øvrig andre nye prosjekter på gang. En lastebil skal lanseres i september, og den skal drives med samme motor som Model 3, ifølge Elon Musk.