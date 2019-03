Tesla Model 3 blir tilgjengelig til lavpris

Tesla har lovet det siden starten; en Model 3 til 35.000 dollar. Nå skjer det. Og det er dårlige nyheter for mange Tesla-ansatte.

I går kveld norsk tid meldte Tesla-sjef Elon Musk i et brev til ansatte at de kommer til å redusere arbeidsstokken. Butikkene legges ned, og markedsføringsavdelingen slankes.

For å holde kostnadene nede, blir det kun mulig å kjøpe Teslas biler i nettbutikken deres i fremtiden. Det skal gjøre det mulig å reduserte prisen seks prosent for alle kjøretøy i snitt.

Det er ikke bare gråt og tenners gnissel hos Tesla. I brevet skriver Musk at de skal øke investeringene i serviceapparatet, og dermed bli flere mennesker der. Så spørs det hvor mange bilselgere som har lyst til å bli bilmekanikere.

Tesla Model 3 ved Teslas avdeling i Bergen. Foto: Marius Valle

I brevet til de ansatte skriver Musk at Tesla må gjøre det mulig for så mange som mulig å kunne ta seg råd til å kjøpe Model 3. Å gjøre den billigste utgaven tilgjengelig er derfor en milepæl for selskapet, skriver han.

82 prosent kjøper Model 3 usett

78 prosent av alt Model 3-salget ble gjort gjennom nettbutikken deres i fjor. 82 prosent kjøpte bilen uten å prøvekjøre den først, skriver han videre.

Kunder kan kjøpe en Tesla på et minutt via mobilen i Nord-Amerika i dag. Det samme skal bli mulig i resten av verden.

I tillegg åpner Tesla for en svært fleksibel angremulighet. Om man ikke ønsker bilen, kan kunden i løpet av sju dager eller 1000 amerikanske miles returnere bilen og få alle pengene tilbake.

345 kilometer for rundt 300.000 kroner

Den billigste Model 3-varianten. Skjermbilde: Tesla.com

Model 3 er tilgjengelig i to billige varianter; SR og SR plus. Den billigste Model 3-varianten heter Model 3 SR (Standard Range). Den koster 35.000 dollar (299.500 kr.) i USA. I skrivende stund er de ikke gjort tilgjengelig i Norge.

SR-varianten har en oppgitt rekkevidde på 354 kilometer. Dette er en helt grunnleggende bil i sort. Velger man egen farge, andre hjul enn standard og full Autopilot, kommer prisen fort opp i 46.000 dollar (419.500 kr.).

SR plus kommer med noe lengre rekkevidde, 386 kilometer. Den har også «delvis premium interiør», som betyr at du kan velge sorte eller hvite skinnseter, og bedre stereoanlegg for å nevne noe. Denne koster 37.000 dollar (316.600 kr.) før tilvalg.

Model 3 har én enkelt skjerm som erstatter nesten alle knapper, og alle måleinstrumenter. Foto: Marius Valle

Kun bakhjulstrekk

SR-modellene har kun bakhjulstrekk. Det samme gjelder for øvrig mellomrekkevidde-utgavene, som nå kun leveres med bakhjulstrekk. De er tilgjengelig med lang og middels rekkevidde.

Firehjulstrekk er bare tilgjengelig for bilene med størst batteri, og versjonen med høy ytelse.

Det er neppe sannsynlig at det blir slik til evig tid, da Tesla ikke er fremmed for å endre på modellene og prisene på kort varsel.

Tesla Model 3. Foto: Tesla

Når de nye Model 3-variantene blir gjort tilgjengelige i Norge og hva prisen blir er ukjent. Vi vet heller ikke når de norske butikkene eventuelt skal stenges.

Tesla Norge har ikke besvart våre henvendelser i dag.