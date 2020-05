Takk for kunnskapen og for gode minner

Sivilingeniør, romfartsekspert og TU-venn Erik Tandberg er død. Han ble 87 år.

Vi i Teknisk Ukeblad har mange - og svært gode - minner om mannen som «tok med Norge til månen» i juli 1969. Tandberg var en hyppig bidragsyter i våre spalter, og han ble en ressurs som vi helt inntil nylig ofte benyttet og satte spesielt stor pris på.

Det var slett ikke tilfeldig at det var nettopp Erik som var først i køen da vi innstiftet hedersprisen under Norwegian Tech Award i 2014.

Ikke overraskende begynte Erik sin formidlerkarriere nettopp her i Teknisk Ukeblad. Allerede i 1960 sendte han inn en artikkel om belastninger på mennesker ved romreiser.

For oss i juryen var det Erik Tandberg som måtte få prisen da den først ble utdelt. Ikke minst på bakgrunn av hans evne og vilje til å dele og formidle kunnskap om teknologi.

– Dette er veldig uventet og gledelig. Jeg er en smule stolt. Det er veldig spesielt å bli anerkjent av dem som har ekstra innsikt i det jeg jobber med, sa Tandberg da.

En takketale utenom det vanlige

De som var til stede under prisutdelingen på Grand Hotel på kvelden den 6. februar 2014 husker

For oss i Norge var det én til som var med til månen, og det var Erik Tandberg

godt at Eriks takketale ikke ble som andre takketaler: Han klarte ikke dy seg, men snakket engasjert om kommende romfartsbegivenheter. Han fengslet salen ved å fortelle om NASAs plan om å fange en asteroide i bane rundt månen, og sende astronauter dit i romkapselen Orion. Helt uoppfordret.

– Dette er veldig uventet og gledelig. Jeg er en smule stolt, sa Tandberg da han fikk TUs hederpris i 2014. Foto: Maria Amelie

Vi som stod for arrangementet hadde ikke annet å gjøre enn å skyve på kjøreplanen. Det var bare å sette seg ned og lytte. Vi snakker fortsatt ofte, og med glede, om akkurat den takketalen.

Feiret 50 år i fjor

Vi hadde stor glede av Eriks fortellerevne da verden i fjor sommer feiret at det var 50 år siden Apollo 11 landet på månen. Alle som er gamle nok, husker den direktesendte TV-opplevelsen særdeles godt. Da ‎Neil Armstrong som førstemann og ‎Buzz Aldrin som nummer to tok skrittene ut på overflaten.

For oss i Norge var det én til som var med til månen, og det var Erik Tandberg. Riktignok satt han på moder jord og kommenterte, sammen med NRK-journalist Jan P. Jansen. Men for mange av oss var det nettopp Eriks kunnskaper og formidlingsegenskaper som sitter best i minnet.

I fjor var vi så heldige å få med Erik i podkast-studioet, for å gjenoppleve hendelsene fra 1969. Og for å takke den svært erfarne sivilingeniøren for inspirasjonen han har bidratt med - for alle oss som er interessert i teknologi.

Erik Tandberg hadde bakgrunn som flymekaniker, sivilingeniør og tok studier i rakettmotorer og forbrenningsteknologi. Mye av dette gjorde han ved toppuniversiteter i USA.

Han jobbet siden i Luftforsvaret, Hartmark & Co, Norconsult og Norske Esso – og ikke minst som konsulent ved Norsk Romsenter.

Han hadde en rekke verv som styremedlem, utvalgsmedlem og styreleder. Han var styreleder i Norsk Teknisk Museum og representerte Høyre i Oslo bystyre 1969–89.

Vi er stolte over at Erik Tandberg var en sentral bidragsyter hos oss. Og vil minnes ham med stor takknemmelighet.