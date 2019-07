50 år siden månelandingen – men sendingen fra NRK er slettet

20. juli 1969 klokken 21.17.40 norsk tid landet fartøyet Eagle på månen. I år er det dermed 50 år siden mennesket før første gang satte sine bein på et fremmed himmellegeme.

Flere millioner mennesker fulgte måneferden på TV. I denne sammenhengen kunne det vært naturlig med et gjensyn med NRKs sendinger fra begivenheten, men det er ikke mulig.

Teiprullene som inneholdt sendingen, er nemlig spilt over.

– Det er forferdelig synd. Det er nesten utilgivelig, sier Erik Tandberg.

– Kan bare beklage

NRK bekrefter at sendingen er spilt over.

På 60-tallet var det uvanlig å gjøre opptak av sendinger som gikk direkte, fordi opptaksbånd var veldig dyre. Det likevel gjort opptak av sendingene fra månelandingen.

– Men på 70-tallet ble de slettet, slik det var allmenn praksis for på den tiden. Sett med dagens øyne virker dette ganske uforståelig, og NRK kan bare beklage at en så viktig hendelse ikke ble tatt vare på for ettertiden, sier fungerende mediedirektør Petter Wallace i NRK.

Jubileet markeres en rekke steder i landet.

Teknisk Museum i Oslo har tjuvstartet feiringen. I april åpnet utstillingen Månelandingen 50 år. Besøkende kan blant annet ta plass i en fullskala Apollo 11.

Konsulent for utstillingen er Erik Tandberg, som også har delt sine private arkiver og samlinger med museet. Han loset det norske folk gjennom månelandingen i 1969, som ekspert for NRK. Utstillingen står til og med 27. oktober.

På selve jubileumsdagen 20. juli foregår det en rekke arrangementer ved museet. Blant annet skal Tandberg selv fortelle om Apollo-programmet og månelandingen.

Astronauter til Oslo

Også NRK markerer jubileet, selv om sendingen fra 1969 er slettet. I dagene fram mot 20. juli sender de en rekke dokumentarer og filmer om månelandingen. Blant annet sender de «Draumen om månen», en amerikansk dokumentarserie i seks deler. Første episode sendes tirsdag 9. juli på NRK1.

28. august er det duket for jubileumsfest i Oslo Konserthus. Tre amerikanske apollo-astronauter inntar scenen. Blant dem som kommer, er Charlie Duke, som fløy med fartøyet Apollo 16 til månen i 1972. Han er den yngste personen som har gått på månen.

Også Fred Haise, som blant annet var med på den dramatiske Apollo 13-ekspedisjonen, kommer.

Sender opptakene om igjen

I USA var det CBS som sto for den mest kjente TV-sendingen i 1969, med den ikoniske journalisten Walter Cronkite som anker i studio. På kanalens nettsted CBSN streames de historiske sendingene om igjen til de samme tidspunktene som i 1969. Sendingene starter 16. juli, da Apollo 11 ble skutt opp fra John F. Kennedy Space Center i Florida.