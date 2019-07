Vi gjenopplever månelandingen med Erik Tandberg

I dag, lørdag 20. juli, er det femti år siden Apollo 11 landet på månen. Alle som var gamle nok, husker denne direktesendte TV-opplevelsen veldig godt. Da ‎Neil Armstrong som førstemann og ‎Buzz Aldrin som nummer to tok skrittene ut på overflaten.

For oss i Norge var det én til som var med til månen, og det var Erik Tandberg. Riktignok satt han på moder jord og kommenterte, men Jan og Odd Richard husker nok ham bedre enn de som faktisk var der.

I dag er vi så heldige å ha med Tandberg i studio, for å gjenoppleve det vi var med på den gangen. Og for å takke den svært erfarne sivilingeniøren for den inspirasjonen han har vært for oss, og for alle som er interessert i teknologi. Det var ikke bare Saturn 5 som løftet seg for 50 år siden. Det var også interessen for teknologi.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

