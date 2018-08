Sveriges svar på Obos skal ha solceller på alle nye tak

Den store, svenske utbyggeren Riksbyggen har bestemt seg for å installere solcellepaneler på alle nye boligprosjekter der dette er teknisk mulig

Solceller bli standard på alle deres nye bygninger med flere leiligheter, melder Nyteknik.

– Vi har allerede bygget flere anlegg og har fått erfaring. Teknologien er også moden, selv om det vil skje mye fremover også. Vi ser også en stor interesse hos kundene. Og hovedgrunnen er fordi vi ønsker å jobbe for bærekraft, forteller Mari-Louise Persson, som er energistrateg i Riksbyggen til Nyteknik.

Brukte bussbatterier

Riksbyggen er det svenske svaret på de norske boligbyggelagene OBOS og USBL. Selskapet hadde ved årsskiftet 4988 boliger under bygging, og de er en av Sveriges største eiendomsforvaltere.

Stadig flere av borettslag som er kunder hos Riksbyggen installerer solcellepaneler. Mellom 2013 og 2017 ble det installert over 1600 kW.

Riksbyggen står blant annet bak prestisjeprosjektet Brf Viva i Gøteborg. Her skal takene på boligblokkene utstyret med solceller og overskuddskraft fra dem skal lagres i brukte bussbatterier.

Vil unngå overskuddsproduksjon

Persson i Riksbyggen forteller at de forsøker å unngå å snakke om nedbetalingstid på store energiinvesteringer. Istedenfor fokuserer de på energikostnaden gjennom hele levetiden (LCoE).

– Da får man frem hva kraftproduksjonen koster per kilowattime og kan sammenlikne det med elprisen. Vi ser at de i dag ligger nærme hverandre. Hvordan det vil se ut i fremtiden er avhengig av hvorvidt man tror kraftprisen skal gå opp eller ned, sier Persson til Nyteknik.

Hun forteller også at de vil utforme anleggene for å tilpasse dem boligenes maksimale kraftforbruk om sommeren, når også produksjonen er størst.

– For å få økt lønnsomhet, vil man ikke ha overskuddsproduksjon av rent skattemessige årsaker, uttaler hun til Nyteknik.

Hva med Norge?

Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS opplyser til Teknisk Ukeblad at de for tiden ikke har tatt noen liknende beslutning som Riksbyggen.

Heller ikke USBL har gjort noe tilsvarende.

Men begge de norske boligbyggelagene tester sol som energikilde.

På Fjellhamar i Lørenskog har et USBL-borettslag installert solfangere for å varme vann som brukes til oppvarming og tappevann.

OBOS installerte for første gang solceller på bygg sommeren 2017. Panelene dekker til sammen 7400 kvadratmeter tak.

Installasjonen er et pilotprosjekt for OBOS og Hafslund Varme, for å få erfaring.