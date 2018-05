Her blir det påbudt med solceller på alle nye bolighus

Den solrike delstaten California påbyr at alle nye bolighus skal bygges med solceller på taket fra 2020.

Vedtaket har vakt oppsikt, og New York times omtaler det som «et gigantisk steg».

Delstaten får allerede dekket nær 16 prosent av kraftforbruket fra solkraft, og næringen sysselsetter over 80.000 personer i delstaten.

– Oppsiktsvekkende

En av Norges fremste solenergieksperter, Bjørn Thorud i Multiconsult, kaller vedtaket oppsiktsvekkende.

– Å påby er noe helt annet enn å oppfordre, sier han.

– I California er det også en god idé, fordi alle har kjøleanlegg hjemme og kraftprisene er høye midt på dagen. Solceller bidrar til å senke forbruket fra nettet på det tidspunktet når strømmen er dyrest, sier han.

– Vil gi lavere solpriser

Thorud tror påbudet vil føre til lavere priser i solbransjen.

– Vi ser at det er en tett kobling mellom volumvekst og prisnedgang, så dette vil gi mer arbeid, økt effektivitet og lavere priser, forteller han.

Han tror også påbudet også vil føre til økt interesse for bygningsintegrerte solceller.

– Det vil gå opp for utbyggerne at de kan bygge solcelleanleggene enda mer effektivt og kutte enda flere kostnader når for eksempel takstein og solceller er samme produkt og legges i samme operasjon, sier han.

– Dette er kjempeinteressant for de som utvikler solcelletakstein, mener han.

Han tror også påbudet vil føre til økt interesse for ulike batteriløsninger og smarte styringssystemer, blant annet fordi strømprisene i delstaten også er høye utover ettermiddagen.

Thorud mener vedtaket er bra for de som skal kjøpe nye boliger, fordi ekstrakostnaden på grunn av solcelleanlegget, blir spart inn over tid. I tillegg blir boligen mer verdt når den skal selges.

– Ofte har byggenæringen vært veldig kostnadsfokusert og ikke gjort investeringer som øker boligprisen, men som gjør boligen billigere å bo i, forteller han.

Går foran

Delstaten California har i mange sammenhenger gått foran i miljøsammenheng i USA.

Blant annet skal minst 50 prosent av delstatens energi komme fra fornybare energikilder innen 2030, ifølge delstatslovgivningen.

Flere byer i California, blant annet San Fransisco, har allerede liknende regelverk. I San Fransisco må alle nybygg lavere enn ti etasjer montere og ta i bruk solenergi-anlegg.