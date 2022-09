– For tidlig å avslutte ordningen ved nyttår

Regjeringens ordning innebærer at tiltakene skal bidra til å få bedrifter over kneika, men at det nye fastprissystem fra nyttår er det store målet. Høyre er skeptiske til at ordningen bare skal vare ut året.

– Vi er usikre på om regjeringen egentlig har oppfattet alvoret, sier Høyres Nikolai Astrup om regjeringens strømstøtteordning.

Høyres energipolitiske talsperson påpeker at man allerede nå vet at mange bedrifter går en krevende vinter i møte, og at det vil ta tid å etablere et velfungerende marked for fastprisavtaler.

– Det er for tidlig å avslutte ordningen allerede ved nyttår, mener han.

– Når det er sagt, er jeg glad for at regjeringen endelig har landet en strømstøtteordning for bedriftene, som Høyre har bedt om siden før juli i fjor. Regjeringen er bakpå, og det skyldes at de har brukt mer tid på å se i bakspeilet enn å se den krisen som ligger foran oss, sier Astrup.

Høyre varsler at de kommer til å fremme flere strømforslag når Stortinget møtes mandag.

Listhaug: Ufattelig svakt

Mange av tiltakene i regjeringens strømpakke til bedriftene vil ikke gi umiddelbar effekt for de som sliter, advarer Frp-leder Sylvi Listhaug.

Hun mener at Støre og Vedum gambler med norske arbeidsplasser i frykt for å gi et svært lite antall bedrifter noen kroner for mye.

– Dette er et ufattelig høyt spill med norske arbeidsplasser. Jeg synes det er ufattelig at NHO og LO har gitt sin tilslutning. Det er å svikte norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Listhaug.

Hun er spesielt kritisk til lånegarantiordningen i strømpakka.

– Det henger ikke på greip at Ap og Sp tilbyr bedrifter som sliter, enda mer gjeld. Det er ingen av bedriftene jeg har møtt, som er positive til en statlig låneordning. Å låne penger til forbruk vil sende dem rett til luksusfellen, sier Listhaug.

Frp har tidligere foreslått en modell med makspris på 50 øre, også for næringslivet.