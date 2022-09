Regjeringen vil garantere for lån, gi direkte støtte og øke støtte til energisparingstiltak for å bistå næringslivet i strømkrisen.

Strømordningen vil treffe rundt 20.000 bedrifter og koster 3 milliarder kroner, opplyste næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da han fredag la fram tiltakspakken.

NHO mener strømstøtteordningen ikke er perfekt, men er fornøyd med at ordningen er på plass. De vil jobbe videre for at større bedrifter skal få mer støtte.

NHO sier arbeidet med ordningen har tatt tid, men at de er glade for at dialogen med regjeringen har gitt en modell som hjelper noen av de mest utsatte bedriftene.

– De kan søke om en direkteoverføring som dekker deler av strømregningene de neste månedene. Det kan sikre både arbeidsplasser og livsverk, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO like etter at ordningen ble kjent.

– Ingen ordning er perfekt

NHO påpeker imidlertid at strømpakken må evalueres fortløpende for å se om den må forlenges eller oppskaleres.

– Ingen ordning er perfekt, heller ikke denne ordningen, sier Almlid.

– Det er naturligvis vanskelig for en NHO-sjef å se at de som faller utenfor, gjør det, når de burde vært en del av ordningen, sa Almlid.

– Vi hadde også ønsket at større bedrifter som er rammet, hadde fått mer støtte. Det lyktes ikke i denne omgang og må følges opp videre, sier han.

Skal ordningen avsluttes ved årsskiftet, slik regjeringen foreslår, legger NHO som premiss at et nytt og velfungerende fastprisregime er på plass til 1. januar.

Virke: Strømpakken vil forkorte strømkrisen

Virke er fornøyd med regjeringens strømstøtteordning og mener tiltakene bidrar til at næringslivet kommer styrket ut av krisen.

– I det siste har situasjonen gått fra vondt til verre, og derfor har det vært viktig å komme til enighet så raskt som mulig. Det vil hjelpe mange, men samtidig må vi være forberedt på at det kan bli enda verre. Derfor ber vi regjeringen fortløpende vurdere flere tiltak gjennom vinteren, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning.

Virke mener regjeringens strømpakke kan bidra til å gjøre strømkrisen kortere og berge arbeidsplasser.

LO: Denne ordningen må ikke misbrukes

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier det er viktig å passe på at strømstøtteordningen ikke blir misbrukt og går til utbetalinger av utbytte og bonuser.

LO stiller seg bak regjeringens strømstøtte til næringslivet sammen med NHO og Virke. Da pakken ble lagt fram fredag, advarte likevel LO-lederen dersom noen skulle utnytte ordningen.

– Dette er et kompromiss. Det er det ikke til å legge skjul på, og disse pengene må hentes ut fra våre felles midler avsatt til andre formål. Nå må vi passe på at bedriftene ikke får i pose og sekk og at dette ikke misbrukes, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hun viste til at mange bedrifter under koronapandemien utnyttet støtteordningene fra det offentlige.

– Samtidig vil jeg gi ros til næringsministeren og apparatet rundt ham som har fått på plass en helt ny ordning som er med på å redde arbeidsplasser, sa LO-lederen videre.