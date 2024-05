– Regjeringen har som mål å etablere et energipartnerskap med olje- og gassnæringen som kan bidra både til tiltak som bedrer kraftbalansen og til fortsatt utslippskutt på sokkelen, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Aasland hadde et møte med KonKraft om etableringen av et slikt partnerskap mandag. Initiativet vil også omtales i revidert nasjonalbudsjett.

KonKraft er en samarbeidsarena for Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO.

– Vi må tenke nytt og løfte i fellesskap for å få på plass den kraften vi trenger for å kutte utslipp og realisere flere muligheter, og jeg er glad for at LO, NHO og resten av Konkraft-samarbeidet er positive til et slikt samarbeid, sier Aasland.