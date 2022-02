Veibygging

Strid om fartsgrensen: – Formidabelt mye å spare på 90 km/t framfor 110 km/t



Ekstrakostnaden for å bygge og drifte en firefelts motorvei med 110-sone kontra en smal firefelts med 90-sone ligger på 50 til 100 millioner per kilometer, mener tidligere NTNU-professor Harald Norem. – Ikke bevist at 90-fartsgrense er billigere, sier Høyre-politiker Liv Kari Sande.