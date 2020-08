Storbritannia gikk 55 dager uten kull – den nest lengste kullfrie perioden siden 1800-tallet

Onsdag i forrige uke endte den nest lengste kullfrie perioden i Storbritannia, etter 55 dager, 0 timer og 25 minutter. Med unntak av en kullfri periode tidligere i år, er det den lengste siden landet begynte å generere kraft ved hjelp av kull i den industrielle revolusjonen på 1800-tallet.

Den stående rekorden ble satt i juni i år, og er på 67 dager, 22 timer og 55 minutter. Til sammen har landet altså blitt forsynt med kullfri energi i over fire måneder så langt i år. I tillegg kommer kortere perioder og enkeltdager uten bruk av kull.

Energibehovet i de 55 dagene har blitt møtt med 40 prosent gass, 19 prosent kjernekraft, 17 prosent vindkraft, 8 prosent bioenergi, 8 prosent solenergi, 6 prosent importert energi og 1 prosent vannkraft.

Den kullfrie perioden som nylig ble avsluttet, startet like etter den forrige var avsluttet. Det gikk under to døgn med bruk av kull, før generatoren ble koblet fra igjen.

Flere kullfrie perioder

Det første kullkraftverket i landet ble koblet på strømnettet i 1882. Siden har Storbritannia hatt kull som en del av energimiksen.

De kullfrie rekordene kommer ganske nøyaktig tre år etter at strømnettet hadde en kullfri periode på over 24 timer for første gang i de senere årene. Siden den gang har det vært stadig flere og stadig lengre perioder uten kull, økende år for år.

Før det har ikke landet hatt kraftproduksjon uten energi fra kull i lenger perioder siden den industrielle revolusjonen.

Før rekordåret 2020 var drøyt 18 dager den lengste perioden Storbritannia hadde klart seg uten kull, i mai–juni i fjor. Det var første de gang landet klarte seg uten kull i to uker i strekk.

Løpende oppdateringen om andelen kull i energimiksen i Storbritannia kan du få på The Guardian og Twitter-kontoen @UK_Coal.

Fornybar vekst

Mange av Storbritannias kullkraftverk har nå stengt ned, og det er i dag bare fire igjen. Kullkraft vil være forbudt i landet fra 2025.

Ifølge Nærings- og energidepartementet i Storbritannia utgjorde kull 2,8 prosent av strømmiksen i perioden februar–april.

Ifølge det britiske nyhetsbyrået Press Association ber nå det siste eksisterende kullgruveselskapet i England om myndighetenes hjelp. Banks Mining har begynt å si opp ansatte i påvente av at regjeringen skal ta stilling til et mulig nytt gruveprosjekt.

Som i flere andre land vokser fornybare energikilder raskt i Storbritannia. National Statistics publiserte i juli offisielle tall for 1. kvartal, som viser en vekst i fornybare energikilder på 30 prosent målt mot samme periode i fjor.

Veksten er størst innen havvind, men også landbasert vind har vokst betydelig. Solenergi falt litt i 1. kvartal i år målt mot samme periode i fjor.

I fjor utgjorde kullkraft kun 2,1 prosent av den totale energimiksen i Storbritannia. For bare fire år siden kom nærmere en fjerdedel av landets elektrisitet fra kull.

Korona-nedgang

Deler av årsaken til de lange kullfrie periodene i vår er en kraftig nedgang i elektrisitetsbehovet på grunn av tiltak mot koronaviruset. Økningen i bruk av elektrisitet blant vanlige forbrukere, har ikke vært nok til å gjøre opp for fallet i industriell bruk av strøm.

Med lavere energibruk vil det nødvendigvis også bety at elektrisitet fra fornybare kilder kan utgjøre en større andel av energimiksen enn vanlig.

Tidligere i år har det også blitt satt rekorder for produksjon av solenergi.