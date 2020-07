Nok en måned uten britisk bruk av kull – siste selskap ber om hjelp

18. juni er sist Storbritannia brukte kull for å produsere strøm, viser tall fra National Grid. Dermed har landet for andre gang i historien gått over én måned uten å bruke kull i energimiksen. Den stående rekorden er på 67 dager, 22 timer og 55 minutter – og ble satt fra april til juni i år.

Faktisk har kull bare vært en del av energimiksen i noen få timer de siste tre månedene. Ifølge The Guardians løpende oppdaterte side, har noe liknende aldri tidligere skjedd.

Før rekordåret 2020 var drøyt 18 dager den lengste perioden Storbritannia hadde klart seg uten kull, i mai–juni i fjor.

Tidligere har ikke britene klart seg uten kull i lengre perioder siden før den industrielle revolusjon.

Mange av Storbritannias kullkraftverk er stengt, og det er i dag bare fire igjen. Kullkraft vil være forbudt i landet fra 2025.

Fornybar vokser 30 prosent

Ifølge Nærings- og energidepartementet i Storbritannia utgjorde kull 2,8 prosent av strømmiksen i perioden februar–april.

Som i flere andre land vokser fornybare energikilder raskt i Storbritannia. National Statistics publiserte i juli offisielle tall for 1. kvartal, som viser en vekst i fornybare energikilder på 30 prosent målt mot samme periode i fjor.

Veksten er størst innen havvind, men også landbasert vind har vokst betydelig. Solenergi falt litt i 1. kvartal i år målt mot samme periode i fjor.

I fjor utgjorde kullkraft kun 2,1 prosent av den totale energimiksen i Storbritannia. For bare fire år siden kom nærmere en fjerdedel av landets elektrisitet fra kull.

Kullselskap ber om hjelp

Ifølge det britiske nyhetsbyrået Press Association ber nå det siste eksisterende kullgruveselskapet i England om myndighetenes hjelp. Banks Mining har begynt å si opp ansatte i påvente av at regjeringen skal ta stilling til et mulig nytt gruveprosjekt.

For knapt tre uker siden sa de lokale myndighetene i Durham County nei til en søknad fra selskapet om å hente ut 90.000 tonn kull for å forlenge driften av kullkraftverket Bradley i ett år. Dette verket stenges derfor nå i august, men Banks Mining håper å kunne starte drift av en gruve ved Druridge Bay i Northumberland fylke, som ligger ut mot Nordsjøen. Her er det snakk om å hente ut 3 millioner tonn kull.

Dette vil ifølge motstanderne av prosjektet bli det største dagbruddet i England. Banks Mining har gått rettens vei for å få lov til å starte opp produksjonen, etter først å ha fått avslag. Retten ga Banks Mining medhold, men den endelige avgjørelsen ligger hos den britiske regjeringen.

Ifølge aksjonsgruppa Coal Action er det fortsatt mulig at prosjektet blir stoppet, men i så fall må regjeringen komme opp med sterkere argumenter mot kullprosjektet enn det som ble lagt fram for retten.

Banks Mining hevdet i retten at selskapet vil importere kull fra Kina og Polen om det ikke får anledning til å etablere et nytt dagbrudd i nærheten av kraftverket.

Avgjørelse over sommeren

Tall fra National Statistics viser at Storbritannia i all hovedsak allerede importerer kull. I første kvartal i år var kullproduksjonen på 400.000 tonn, noe som er 27 prosent ned fra ett år tilbake. Det var nettopp dagbrudd hvor produksjonsnedgangen kom. Importen av kull falt enda mer – 56 prosent. Mesteparten kommer fra Russland og USA. Over halvparten av kullforbruket er knyttet til strømproduksjon.

Kull har raskt blitt upopulært i Storbritannia. Ifølge Financial Times har det største private pensjonsfondet i Storbritannia bestemt seg for å stoppe å investere i kull, tobakk og kontroversielle våpenprodusenter. Universities Superannuation Scheme er universitetenes pensjonsfond, og beslutningen ble tatt etter press fra ansatte og medlemmer av akademia, ifølge FT.

En avgjørelse i departementet om det nye dagbruddet er ventet like over sommeren.