Storbritannias kullfrie periode varte i hele 67 dager, 22 timer og 55 minutter

Storbritannia har hatt sin desidert lengste periode uten kullkraft i energimiksen, siden det første kullkraftverket i landet ble koblet på strømnettet i 1882.

I slutten av april tangerte Storbritannia den forrige rekorden for hvor lenge strømnettet har vært uten kullenergi i miksen. Den var på 18 dager, 6 timer og 10 minutter, og ble satt 4. juni i fjor.

Den forrige rekorden er nå slått både to og tre ganger.

Hele 67 dager, 22 timer og 55 minutter, altså godt over to måneder, gikk ved at behovet for kraft i markedet ble dekket av andre energikilder enn kull. Perioden endte sent tirsdag.

Koronanedgang

Perioden med kullkraft i systemet varte kun i et par timer, og strømnettet har siden omkring 01.30 natt til onsdag igjen vært uten kull. Årsaken til at det ble generert kullkraft igjen, og i et svært kort tidsrom, er usikker, men lite vind i samme periode kan være en medvirkende årsak.

Kraftetterspørselen ble i den kullfrie perioden dekket av gass (32 prosent), atomkraft (21 prosent), vind (16 prosent), import (11 prosent), biomasse (9 prosent), sol (9 prosent) vann (1 prosent) og pumpekraft (<1 prosent).

Deler av årsaken til at det nå er satt ny rekord er en kraftig nedgang i elektrisitetsbehovet på grunn av tiltak mot koronaviruset. Økningen i bruk av elektrisitet blant vanlige forbrukere, har ikke vært nok til å gjøre opp for fallet i industriell bruk av strøm.

Med lavere energibruk vil det nødvendigvis også bety at elektrisitet fra fornybare kilder kan utgjøre en større andel av energimiksen enn vanlig.

I samme periode har det også blitt satt rekorder for produksjon av solenergi.

Flere kullfrie perioder

Den kullfrie rekorden kommer ganske nøyaktig tre år etter at strømnettet hadde en kullfri periode på over 24 timer for første gang i de senere årene. Siden den gang har det vært stadig flere og stadig lengre perioder uten kull, økende år for år.

Før det har ikke landet hatt kraftproduksjon uten energi fra kull i lenger perioder siden den industrielle revolusjonen.

Mange av Storbritannias kullkraftverk har nå stengt ned, og det er i dag bare fire igjen. Kullkraft vil være forbudt i landet fra 2025.

I fjor utgjorde kullkraft kun 2,1 prosent av den totale energimiksen i Storbritannia. For bare fire år siden kom nærmere en fjerdedel av landets elektrisitet fra kull.