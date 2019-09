Stor granskning av svenske veier: Over 15.000 veier med for krappe svinger 

Over 15.000 kurver langs det svenske veinettet er for krappe. Det kommer frem i en omfattende undersøkelse gjennomført av SVT Nyheter og Uppdrag Granskning.

Undersøkelsen ble gjennomført i etterkant av en tragisk ulykke i Kiruna tidligere i år, der seks mennesker mistet livet etter at minibussen de kjørte med kom over i feil felt og kræsjet i en lastebil.

En utredning gjennomført av Sveriges Åkeriföretag har konkludert med at kurvaturen i veien der ulykken skjedde er feillaget.

Stor granskning

Kombinasjonen av kurvatur og fartsgrense skal ifølge Sveriges Åkeriföretag være årsaken til at minibussen skled over i feil kjørefelt.

Rapporten viser at fartsgrensen på veien burde vært 60 kilometer i timen. Minibussen kjørte i 90 kilometer i timen da ulykken skjedde.

SVT har i etterkant av rapporten undersøkt hvor mange tilsvarende kurver som finnes langs det svenske veinettet.

Utgangspunktet har vært veier uten midtrekkverk med en fartsgrense over 70 kilometer i timen, hvor det har vært minst fem trafikkulykker de siste fem årene.

Resultatet er slående.

Kartleggingen viser at 15.844 kurver langs det svenske veinettet er for krappe for den fartsgrensen de har.

Gammelt veinett

Selv om svenske veimyndigheter er klar over problemet, har de ingen umiddelbare planer for å løse problemene.

– Utfordringen er at vi har et veldig gammelt veinett. Skulle vi ha bygd disse veiene i dag, ville det ikke sett slik ut, sier Maria Krafft, trafikksikkerhetsdirektør i det svenske Trafikverket, til STV.

Og legger til:

– Sammenlignet med andre sikkerhetsutfordringer, så er ikke dette høyest prioritert. Det er andre oppgaver vi må gjøre først.