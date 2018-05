Statoil hadde ikke rett til å heve kontrakten for ulykkesriggen

Lille nyttårsaften 2015 traff en brottsjø riggen COSL Innovator i Nordsjøen. Én av de ansatte omkom momentant da bølgen slo inn vinduet på lugaren.

Etter ulykken ble riggen reparert, men kort tid etter at den kom tilbake til Trollfeltet, hevet Statoil kontrakten.

Riggselskapet anklaget Statoil for urettmessig å ha hevet kontrakten og møtte oljeselskapet i Oslo tingrett i vinter. Tirsdag ble dommen i saken klar:

Dommen slår fast at Statoils heving av kontrakten var urettmessig, samtidig som oljeselskapet hadde rett til å kansellere kontrakten mot å betale kansellingsrate.

Dermed har ingen av partene vunnet saken fullt ut. Dommen ble først omtalt av Petro.no.

Statoil må riktignok betale COSL operasjonsrate for leie av riggen fra datoen da riggkontrakten ble kansellert (4. mars 2016) og frem til 4. juni 2016. De må også betale 70 prosent av raten frem til kontraktens utløp.

Beløpet skal dreie seg om over 4 milliarder kroner, ifølge Petro.

Statoils digitaliseringssjef i USA: Vil ikke ha autonom produksjon av skiferolje (TU Ekstra)

Ikke force majeure

Før hovedforhandlingen, beskyldte COSL Statoil for at de kun var opptatt av penger og ikke sikkerhet da kontrakten ble hevet.

Helt sentralt punkt i striden var om brottsjøen var en såkalt force majeure-hendelse. Hvis det var det, så hadde riggselskapet 60 dager på å reparere riggen, hvis ikke bare 30 dager.

Statoil hevdet at bølgen ikke var en slik hendelse, og at riggen derfor skulle vært reparert innen 30 dager. At den ikke var det, var grunnlag for å heve kontrakten, ifølge oljeselskapet.

Retten slår fast at bølgen som traff riggen mest sannsynlig var innenfor designkriteriene og derfor var noe COSL måtte regne med. De slår videre fast at bølgen ikke var en force majeure-hendelse, slik dette var formulert i kontakten.

Det betyr at COSL kun hadde 30 dager på å få reparert riggen. Men at riggen ikke var reparert innen 30 dager, var ikke nok til å heve kontrakten, slår retten fast.

«Kontraktens lengde på opptil 16 år, tilsier videre at heving etter 30 dagers driftsstans uten at COSL har gjort noe feil, fremstår urimelig», heter det i dommen.

Statoils digitalsjef startet eget selskap: - Vi bygger en Tesla for oljeindustrien

Ikke designfeil

Retten slår fast at dersom riggkontrakten skulle vært hevet etter denne 30-dagersbestemmelsen, så måtte det vært noe mer enn «riggens blotte fravær fra feltet» - det måtte vært feil i riggens design og bygging.

Det var nettopp slike feil Statoil påstod at riggen hadde. Men oljeselskapet ble ikke hørt av retten, som slo fast at riggen er designet og bygget i tråd med gjeldende regelverk.

Sentralt i striden var såkalt air gap, altså klaring mellom dekk og bølgetopp.

De to selskapene var uenige om air gap på riggen var i samsvar med praksis i bransjen.

Retten mener at COSL ikke kunne bebreides når de bygde rigger i tråd med bransjepraksis, som var et resultat av DNV GLs tolkning og praktisering av regelverk.

Ut fra alt dette vurderte retten saken dithen at Statoil ikke hadde rett til å terminere/heve kontrakten.

Oljeselskapet hadde imidlertid rett til å kansellere kontrakten uten å oppgi grunn, med 90 dagers forvarsel. Ifølge kontrakten skulle da Statoil betale kanselleringsrate ut kontraktstiden. Retten gir Statoil medhold på dette punktet.

Les også: Brottsjøen som endret riggnæringen

Må ta advokatregningen selv

Fordi ingen vant saken fullt ut, må begge selskapene dekke sine egne saksomkostninger.

– Vi har mottatt tingrettens dom og konstaterer at ingen av partene har vunnet saken fullt ut. Vi vil nå gjennomgå dommen og ta stilling til om den skal ankes, skriver Statoil-pressetalsmann Eskil Eriksen i en epost.

COSL-sjef Jørgen Arnesen kan ennå ikke kommentere dommen på grunn av stengte børser i Asia.

Dommen er ennå ikke rettskraftig, siden ankefristen ikke har gått ut.