Statoils digitalsjef startet eget selskap: - Vi bygger en Tesla for oljeindustrien

HOUSTON: – Det har vært altfor mye drill, frack and go! Det har vært for lite intelligens i denne industrien, sier Trond Ellefsen, ingeniørutdannet innen elkraft og med mange år bak seg i Norsk Hydro før han var sentral i fusjonen med Statoil. De siste årene har han jobbet som Chief Information Officer ved Statoils kontor i Nord-Amerika og som spesialrådgiver for digital strategi og transformasjon.