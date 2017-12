Snorre-utvidelsen har vært en verkebyll i mange år. Nå leveres planene i siste liten

Statoil melder i dag at de har levert inn utbyggingsplanen for Snorre Expansion – også kjent som Snorre 2040.

Partnerskapet skal investere om lag 19 milliarder kroner for å utvinne 200 millioner fat oljeekvivalenter over en periode på 25 år.

Men det har vært en lang og kronglete vei, der Statoil og partneren Petoro har vært uenige om hva som vil være den beste løsningen.

Frykt for at oljen går tapt

En av årsakene til at det har vært vanskelig å bli enige er at Snorre-utvidelsen har vært et marginalt prosjekt på den ene siden, samtidig som de 200 millionene fat olje også er tidskritiske.

Blant annet har man fryktet at den betydelige mengden oljen som ligger under bakken kan gå tapt fordi trykket i reservoaret synker på grunn av dagens oljeproduksjon på Snorre.

Utsettelsene i Snorre-prosjektet har vært massive: Det er over ti år siden utbyggingsplanen egentlig skulle vært levert inn, slik Teknisk Ukeblad skrev i 2013.

Statoil og partnerskapet går for en stor subsealøsning på Snorre Expansion.

– Snorre 2040 er det største prosjektet for økt utvinning på norsk sokkel og bidrar med verdifull produksjon og aktivitet som kommer både selskapet, partnere og samfunnet til gode, sier konserndirektør Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for norsk sokkel i en melding.

I 2015 skrev Teknisk Ukeblad at det begynte å haste med å få på plass en løsning for å sikre at ressursene på Snorre ble utnyttet.

Spørsmålet var hvor lenge man kunne vente før det ville vært for sent. Analytiker i DNB Markets, Helge André Martinsen sa den gang til Teknisk Ukeblad at det var vanskelig å gi et eksakt svar.

– Men slik jeg har forstått det er det slik at man begynner å tøye strikken med en investeringsbeslutning mot slutten av 2017. Man har ikke så mye mer å gå på da, sa Martinsen.

– Ikke med lett hjerte

Petoro har tidligere vært kritiske til utsettelsene i prosjektet, men da Snorre 2040 ble utsatt igjen i 2015 mente selskapet i og for seg at det var en riktig avgjørelse.

– Vi er med på beslutningen i partnerskapet. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men vi er kommet i en situasjon hvor realitetene har endret seg. Vi mener en ytterligere forbedring kan styrke lønnsomheten i prosjektet, uttalte Petoro til Teknisk Ukeblad den gang.

Det har også vært uenigheter rundt hva slags løsning man skal gå for: Om det skal bli en subseautbygging eller en plattformløsning. Blant annet har Oljedirektoratet tidligere uttalt at de foretrekker en plattform.

Slik Teknisk Ukeblad forstår det er dog Oljedirektoratet nå fornøyd med dagens subsealøsning, rett og slett fordi det handler om hvorvidt man klarer å utnytte ressursene eller ikke.

Deler ut milliardkontrakter

Samtidig som Statoil annonserer innleveringen av utbyggingsplanen, melder de også om tildeling av kontrakter til en verdi av ni milliarder kroner.

– Vi signerer i dag kontrakter for undervanns-produksjonssystemssystemet med TechnipFMC, fabrikasjon og installasjon av rørbuntsystemet med Subsea 7, modifikasjoner på Snorre A med Aibel og rigg med Transocean, ifølge meldingen.

Statoil anslår at 80 prosent av investeringene vil gå til selskap i Norge. Men konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, Margareth Øvrum, gjør det helt tydelig at hun fortsatt har store krav til leverandørene.

– Norske leverandører har de siste årene vist både omstillingsvilje og omstillingsevne. Styrket konkurransekraft har sikret norsk industri en sentral rolle også i Snorre Expansion-prosjektet.

– Konkurransekraft er imidlertid ferskvare og det er viktig at forbedringsarbeidet fortsetter med uforminsket styrke, sier Øvrum.

Partnere på Snorre-feltet er Statoil Petroleum AS med 33,27 prosent, Petoro AS med 30 prosent, ExxonMobil med 17,44 prosent, Idemitsu Petroleum Norge AS med 9,6 prosent, DEA Norge AS med 8,57 prosent og Point Resources AS med 1,1 prosent.