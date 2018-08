Slik skal ny 3D-teknologi spre Under til hele verden

Fredag ble restauranten Under senket ned i havet ved Lindesnes, for å bli en av Norges nye attraksjoner. Den spektakulære betongkonstruksjonen skal bli Europas første undervannsrestaurant, og samtidig verdens største. Et enormt vindu med opptil 36 centimeters tykkelse er laget for å tåle en 100-årsbølge innover den værharde kysten.

Prosjektet har tidligere blitt omtalt av blant andre CNN, Time, The Telegraph og Fox News.

SENKET: Her blir restauranten Under senket. Foto: Hjort Media

Restauranten ved Båly i Lindesnes skal være klar i mai 2019, men arbeidet med å eksportere konseptet til restauranter verden over er allerede godt i gang. Planen er nemlig at Under skal fungere som en prototype for mange lignende prosjekter.

Men hvordan vise fram en restaurant som ikke finnes, til investorer på den andre siden av kloden?

Norsk VR-innovasjon

Løsningen ble å dra til Singapore med en annen norsk innovasjon i kofferten. VR-systemet Virtuaview fra Dimension 10 i Oslo gjør det mulig å vise fram 3D-modellene i faktisk 3D, ikke bare på en flat skjerm. Samtidig er det mulig for flere mennesker å gå inn i den virtuelle modellen, peke og diskutere.

3D-MODELL: Et utsnitt av 3D-modellen for Under.

For å gjøre historien kort: Isen ble brutt, samtalene ble raskt konstruktive og nå er finansieringen på plass for restaurant nummer to. Den er planlagt ved et nedlagt verft i Singapore, men krever fortsatt tillatelser fra de lokale myndighetene. Også i disse samtalene blir det norske VR-systemet brukt.

– Muligheten til å vise fram prosjektet på en slik gjennomgående og oversiktlig måte til investorer og kunder har vist seg helt uvurderlig, sier Ben Fitzgerald, Operations Manager i Coremarine. Systemet er også planlagt brukt i kommende prosjekter.

UTSIKT: Restaurantens gjester får en spektakulær utsikt under vann. Bilde: MIR og Snøhetta

Over hele verden

Coremarine har også sett på steder som Australia, Dubai og Karibia for kommende undervannsrestauranter. De tekniske aspektene vil da være relativt like det som finnes i Lindesnes, mens det arkitektoniske designet vil variere fra sted til sted.

Det ble også brukt VR-teknologi i designfasen, blant annet for å kunne vurdere hvordan utsikten mot vannet ble fra ulike steder i restauranten.

Under ble senket

Rundt 40 norske selskaper er involvert i planleggingen av restauranten, som med sin plassering har en rekke unike utfordringer. Selve senkeoperasjonen i forrige uke var en kritisk fase av byggingen, men med grundig planlegging gikk også dette etter planen. En lekter og et tungløftsfartøy ble brukt til å sette konstruksjonen på plass og senke den ned til havbunnen.

Restauranten ble dratt flytende bort på tomta og var endelig på plass rundt klokka 2030 fredag kveld.

VÆRHARDT: Under er laget for å tåle en hundreårsbølge. Bilde: MIR og Snøhetta

– Det var en slags befrielse når kranbåten slapp trossene og kjørte avgårde. Nå står den av seg selv på bunnen der den skal stå for evig, og vi er klare for neste kapittel, meldte gründerbrødrene Stig og Gaute Ubostad da operasjonen var gjennomført.

Det er gjort massive bølge- og trykkberegninger, og det 1650 tonn tunge skallet blir godt forankret i havbunnen.

Den allerede fullbookede restauranten skal etter planen åpne i mai 2019.