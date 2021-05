Slik skal Nio etablere batteribyttestasjoner i Norge

Flere kinesiske bilprodusenter har etablert seg på det norske markedet, og nå får vi snart se de første bilene fra Nio.

Nio er et relativt ferskt bilmerke, etablert i 2014 med hovedkvarter i Shanghai. Med seg til Norge har de et helt unikt elbilkonsept: Om du vil lade bilen din i en fei, kan de bytte hele batteriet. Da har du et fulladet batteri på få minutter.

Tesla Model S var klartgjort

Det er et konsept som knapt har kommet forbi konseptstadiet til nå. Tesla Model S var egentlig klargjort for dette, men tjenesten ble aldri rullet ut. Selskapet Better Place bygget batteribyttestasjoner, men gikk konkurs i 2013.

Vil du bare høre deler av podkasten? Her er tidene i podkasten hvor vi snakker om: 2:35: Introduksjon av Marius Hayler og bilmerket Nio.

5:00: Batteribyttekonseptet

8:20: Kommer bilene med batterileie?

11:00: Hvor kommer batteribyttestasjonene?

13:00: Når kommer prisen på bilene?

13:50: Blir Nios egne ladere åpne for alle?

15:20: Nio House og Nio-samfunn

19:00: Vil nordmenn kjøpe kinesiske biler i premiumsegmentet?

21:45: Når blir det prøvekjøring av Nio ES8?

Vil Nio klare å etablere noe som faktisk er liv laga? I denne episoden har vi snakket med Marius Hayler, daglig leder i Nio Norway, om batteribytte og Nios inntreden i det norske og europeiske markedet.

