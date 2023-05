Statsforvalteren i Innlandet tilråder en utgrensing av areal for at nye Lågen bru kan føres over Gudbrandsdalslågen uten å gå gjennom naturreservatet. Forutsetningen er en rekke miljøforbedrende og avbøtende tiltak. Nye Veier leverte sine forslag til slike til Samferdselsdepartementet fredag. Den endelige avgjørelsen er det uansett regjeringen som skal fatte. Illustrasjon: Nye veier