Slik kan påfyll av amerikanske våpen nå slagmarken i Ukraina

Representantenes hus vedtok rett før helgen å bevilge 61 milliarder dollar i våpenstøtte til Ukraina. Det er mer enn de totalt 44 milliarder dollar som er bevilget siden invasjonen i 2022.

Men hele støtten går ikke direkte til Ukraina. En knapp tredel av pakken, 23 milliarder dollar, skal fylle opp igjen amerikanske lagre. Ytterligere 11 milliarder dollar skal finansiere nåværende amerikanske militæroperasjoner i regionen, samt etterretningssamarbeid med Ukraina.

Finansieringen fra USA var brukt opp i desember. I et politisk spill ble ukrainastøtten bundet opp med støtte til Israel og opprinnelig også tiltak på den amerikanske grensen mot Mexico. Pakken som ble vedtatt fredag må godkjennes av Senatet før våpen kan sendes.

Kan tape krigen i år uten påfyll

Mangel på våpen og ammunisjon har gitt de russiske styrkene initiativet. Ifølge amerikanerne haster det med å få våpen, ammunisjon og utstyr.

– Uten påfyll av nytt utstyr fra USA, kan Ukraina tape krigen mot Russland i løpet av året, uttalte CIA-direktør Bill Burns før behandlingen i Kongressen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Pressetalsmann for Pentagon, Pat Ryder, understreker at USA ønsker å skynde på leveransene til nivået som skal til for at Ukraina kan lykkes å vinne krigen.

Veldig robust logistikk

President Volodymyr Zelenskyj sier seg takknemlig for en avgjørelse som holder historien på rett spor.

– Støtten fra USA vil hindre krigen i å ekspandere, redde tusenvis av liv og hjelpe begge våre land å bli sterkere, skriver presidenten på X.

President Joe Biden uttaler at han vil undertegne pakken «umiddelbart».

– Hvis presidenten godkjenner har vi en veldig robust logistikk som gjør oss i stand til å flytte på materialet veldig raskt, sier pressetalsmann Pat Ryder.

Pentagon har hatt utstyr klart i mange måneder, men pengemangel har gjort at det ikke har havnet i Ukraina. I desember var Pentagon 10 milliarder dollar i manko fordi det vil koste mer nå å erstatte systemene som er sendt til Ukraina.

Det har ikke vært noen garanti for at lagrene ville bli fylt opp ettersom våpen er sendt. Derfor har de hyppige hjelpepakkene til Ukraina tørket ut.

Kan få utstyr på plass i løpet av dager

Det er to måter en hjelpepakke til Ukraina kan bli håndtert. Enten ved en presidentfullmakt som lar militære umiddelbart hente ressurser fra lagre, eller langsiktige kontrakter med våpenindustrien om å produsere materiell for Ukraina.

Bruk av presidentfullmakt har gjort det mulig for militæret å sende ammunisjon, luftvernraketter, tanks, kjøretøy og annet utstyr for flere milliarder dollar.

– Tidligere har vi sett at våpen overført via presidentfullmakt har kommet fram etter bare noen dager, sier Brad Bowman til AP. Han er direktør ved Foundation for the Defense of Democracies center on military and political power.

Europeiske lagre

Våpnene er hentet ut fra baser og lagre i USA eller fasiliteter i Europa. Lagrene i Europa vil drastisk kutte ned på tiden det tar før militærstøtten når fram.

Etterspørselen i Ukraina har lagt press på amerikanske våpenlagre. Ukraina har mottatt stadig større, mer dødelige og kostbare våpensystemer etter hvert som krigen har rast. USA har sendt luftforsvarssystemer, pansrede kjøretøy og sofistikerte raketter som en del av støtten.

Militære ledere forklarte overfor Kongressen at de ville gå tom for midler hvis ikke støttepakken til Ukraina blir vedtatt. Den store etterspørselen har blant annet ført til at store mengder ammunisjon er hentet fra Sør-Korea for å bli videresendt til Ukraina.

En militærkilde sier til AP at enkelte typer ammunisjon «nesten umiddelbart» vil komme fram til Ukraina fordi den er lagret i Europa.