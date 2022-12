Olje- og energiminister Terje Aasland presenterte tirsdag morgen hvordan regjeringen ser for seg at havvindutbyggingene på norsk sokkel skal bli.

De tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023. Tildeling av areal skal skje litt senere på året.

Regjeringen ber nå om innspill til blant annet prekvalifisering, auksjonsmodell og støtteordning.

– Nå presenterer vi rammene for tildeling i Utsira nord og de første områdene i Sørlige Nordsjø II. Samarbeid er en nøkkel for å lykkes, og jeg håper vi får mange innspill i høringen som nå sendes ut. Dette vil sette standarden for havvind i Norge, sier Aasland.

Sørlige Nordsjø II

For første fase Sørlige Nordsjø II vil regjeringen at det gjennomføres en prekvalifisering av aktører som ønsker å konkurrere om å få tildelt areal. Kriterier vil være gjennomføringsevne, bærekraft og positive lokale ringvirkninger.

Det vil bli satt et tak for antall søkere som kan bli prekvalifisert for å delta i den videre konkurransen. I høringen ber regjeringen om innspill til hvordan dette taket bør settes. Søkere som blir prekvalifisert vil deretter få muligheten til å delta i en auksjon.

Dersom det vil være behov for statsstøtte, er departementets forslag at dette gjøres gjennom en tosidig differansekontrakt. Statens støtte gjennom differansekontraktene vil avgrenses gjennom et øvre tak.

Når regjeringen har valgt auksjonsmodell, har hovedhensynet vært at det skal være en effektiv fordeling av samfunnets ressurser, altså med lavest mulig støttenivå. Den foreslåtte auksjonsmodellen er en såkalt Anglo-Dutch-auksjon.

Stor interesse

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse om havvind, for å legge frem hvilke rammevilkår som skal gjelde for dem som vil bygge ut havvind på de to områdene som så langt er åpnet for havvind på norsk sokkel; Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

En lang rekke selskaper har allerede meldt sin interesse for å søke om å få bygge ut totalt 4,5 GW med havvind-kapasitet. Regjeringen har besluttet at første fase av Sørlige Nordsjø II skal utlyses ved utgangen av første kvartal 2023, og at området skal tildeles mot sommeren/høsten.

Sørlige Nordsjø II er egnet for bunnfast havvind, og skal deles i to utbyggingsfaser, på 1,5 GW hver. Utsira Nord på 1,5 GW har et havdyp som krever flytende havvind. Hvert av områdene er planlagt delt opp i flere utbygginger.

Det er Statnett som får ansvaret for å planlegge kraftnettet både på land og til havs, og de har nylig pekt ut hvor det er best å koble havvinden til kraftnettet på land. De anbefaler at første fase av Sørlige Nordsjø II tilknyttes i Kvinesdal stasjon og at Utsira Nord tilknyttes i Karmøy stasjon.

Disse vil søke havvindlisenser Equinor, Hydro og RWE.

Norseman Wind, (Norgesgruppen og det tyske energiselskapet EnBW).

Aker Offshore vind, Statkraft og BP.

Vårgrønn (Hitecvision og Eni), Agder Energi og Green Investment Group (eid av australske Macquarie).

NorSea og Parkwind (eid av den belgiske matvaregiganten Colruyt).

Blåvinge: Fred. Olsen Renewables, Hafslund Eco og danske Ørsted.

Deep Wind Offshore (Haugaland kraft, Sunnhordaland Kraftlag, Knutsen OAS).

Seagust (Ferd og Arendals Fossekompani) og svenske Vattenfall.

Kvitebjørn havvind (eid av Aubert-familiens investeringsselskap Daimyo).

Shell, BKK og Lyse.

Equinor og Vårgrønn.

Magnora Offshore Wind og TechnipFMC.

TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind. Statkraft, Aker Offshore Wind og Aker Horizons har signert en avtale om å sammen utforske muligheter for å bygge ut havvind i Norge og ser mot Sørlige Nordsjø II.

UtsiraVIND: som består av Odfjell Oceanwind og Source Galileo Norge.

Elektrifisering av sokkelen

Samtidig skal Stortinget tirsdag også behandle et forslag som åpner for å gi oljeselskapene en snarvei til havvindutbygging. En nær samlet energi- og miljøkomité, fra Høyre til SV, støtter forslaget.

Det innebærer at oljeselskapene vil kunne få tildelt areal og konsesjon til å bygge ut havvind, uten å gå den lange veien om åpningsprosesser og konkurranse, under forutsetning at kraften brukes til å elektrifisere norske olje- og gassinstallasjoner, blant annet for å kutte utslipp.

Forslaget kommer i kjølvannet av Equinors Trollvind-prosjekt, hvor selskapet vil bygge havvind når Oseberg og Troll, for å bruke kraften til å elektrifisere feltene.

I november startet produksjonen på Norges første havvindpark, Hywind Tampen, også denne knyttet til oljeinstallasjoner. I alt skal 11 turbiner produsere fornybar kraft til Snorre og Gullfaks, syv av dem får oppstart i løpet av i år.

Også i Ekofisk-området vurderes det havvind, for å erstatte noe av gasskraften som brukes på feltene i området. En beslutning er ventet i løpet av 2022.