Regjeringen vil tildele områder for havvind for 30 GW innen 2040 i Norge

Regjeringen lanserer ambisjoner om at de innen 2040 tildeler områder for 30 GW havvindproduksjon i Norge.

– Med denne ambisjonen går vi fra de to havvindmøllene som er i drift i dag til om lag 1500 havvindmøller. Byggingen skal skje i løpet av de neste 20 årene, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Det vil også innebære nye kabler til utlandet, både hybride kabler, som går til både Norge og Europa, og radiale kabler, som går enten kun til Norge eller kun til Europa. Dette vil vurderes for hvert prosjekt.

Per nå er det planlagt to ordinære havvindparker på norsk sokkel, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, på til sammen 4,5 GW. I tillegg kommer Hywind Tampen, som skal forsyne to oljefelt med strøm, på 88 MW.

Nye konsesjoner i 2025

Regjeringen inviterte til pressekonferanse onsdag morgen. Her er det klart at de lanserer nye ambisjoner for tildeling av havvind-områder.

– Vi vil ha, og vi trenger mer kraft, for å styrke kraftbalansen i Norge og sikre rimelig kraft til både folk og bedrifter. I tillegg trenger Europa mer kraft for at de kan nå sine klimamål, sier statsministeren.

Selv om målet er for tildelinger innen 2040, er det uklart når de ser for seg at denne kraften skal være installert. Likevel er svaret at de helt klart mener deler av denne kraften skal være i produksjon i god tid før 2040.

– Tiden fremover vil vise tempo i dette. VI skal utvikle nye muligheter og ny teknologi innen dette, og mye vil være på plass innen 2040. Det som er viktig er at vi som myndigheter gjør det vi kan, og legger til rette for at det finnes områder for utbygging, sier Aasland.

Nå jobber de for å fremskynde tildelinger i områdene som er åpnet i dag, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Aasland sier at de vil bevilge 70 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å fremskynde forundersøkelser her allerede i sommer. Det skal kunne korte ned konsesjonsbehandlingstiden med ett år.

– OED jobber hver dag få ned konsesjonsbehandlingstiden, slik at vi skal kunne tildele Sørlige Nordsjø og Utsira i løpet av kort tid, kanskje neste år, sier Aasland.

Her er planen at det skal produserer kraft før 2030. Neste tildeling ser de for seg at skal skje i 2025.

Regjeringen legger opp til en trinnvis tildeling av areal. Målet er å åpne et samlet areal på om lag 5–6 ganger Sørlige Nordsjø II, eller omkring 1 prosent av norske havområder.

Ulike nettløsninger

Det norske kraftnettet vil ikke kunne håndtere en så stor mengde kraft som ambisjonen på 30 000 MW havvindproduksjon utgjør. Det er derfor en forutsetning at betydelige deler av den produserte kraften vil gå til andre land, opplyser regjeringen.

Derfor er planen å legge til rette for havvindutbygging som åpner for bruk av ulike nettløsninger. Det vil bli vurdert kabler med toveis kraftflyt, radialer til Europa og radialer til Norge for hver utlysning. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) vil utrede konsekvenser av alternativene.

Ved valg av nettløsning til havs som innebærer tilknytning til det norske kraftsystemet skal anleggets tekniske utforming sikre nasjonale interesser, som forsyningssikkerhet og rimelige strømpriser til husholdninger, industri og næringsliv.

Økt havvindproduksjon kan også bidra til å dekke kraftbehov i petroleumsvirksomheten. Regjeringen vil derfor vurdere hvordan petroleumsnæringen best kan bidra, slik at satsingen på havvind også legger til rette for elektrifisere sokkelen.

Havvindplaner

Hywind Tampen blir Norges første havvindpark, og skal komme i drift i tredje kvartal i år. Her skal elleve 8 MW turbiner installeres i Nordsjøen, for å forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med strøm.

I februar lanserte regjeringen sine umiddelbare planer om sin satsing på havvind, hvor de annonserte at de setter i gang arbeidet med første fase av havvind fra Sørlige Nordsjø II. Kraften skal sendes i kabel til det norske fastlandet, og det blir lagt opp til at auksjon skal være hovedmodell for tildeling av areal til havs.

Dette innebærer at Sørlige Nordsjø II deles i to faser, på 1,5 GW hver, hvor den andre fasen utsettes.

Regjeringen sendte også et forslag til inndeling av utlysningsområdene både på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II til høring.

Havvindmøte uten Norge

Tirsdag ble det også kjent at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz til danske Esbjerg på et toppmøte om havvind i Nordsjøen, med den danske statsministeren som vertskap.

Her er planen at landene skal enes om en felles visjon for utbygging av havvind og tilhørende infrastruktur i Nordsjøen. Men verken Norges statsminister Jonas Gahr Støre eller olje- og energiminister Terje Aasland er invitert.

«Invitasjonen er gått ut til de landene som på nåværende tidspunkt har innledet drøftelser om å koble seg til den danske energiøya i Nordsjøen.» er svaret fra det danske Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

I tillegg til von der Leyen, Scholz og Frederiksen kommer den nederlandske statsminister Mark Rutte og Belgias Alexander De Croo til det danskene omtaler som «europeisk toppmøte om havvind».

Parallelt med toppmøtet skal også energiministrene fra de samme landene og EUs energikommissær Kadri Simson ha et eget møte.