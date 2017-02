Slik blir landets første elektriske søppelbil

Med noen få unntak er batterielektriske kjøretøy fortsatt ensbetydende med personbiler og enkelte mindre varebiler.

Nå kan også elektriske nyttekjøretøy bli et vanligere syn i norske bygater.

Sist høst tok Asko i bruk landets første elektriske distribusjonsbil.

Nå skal Norsk Gjenvinning sette i drift landets to første elektriske renovasjonsbiler.

– Mye start og stopp og kjøring i boligstrøk gjør at renovasjonsbiler er skapt for å være elektriske. Vi skal sette inn disse to bilene på ruter i sentrumsnære områder i Sarpsborg, opplyser Jørgen Nikolai Pettersen, administrerende direktør Norsk Gjenvinning Renovasjon AS.

Kvalitet talte mer enn pris

Det var i desember i fjor at Norsk Gjenvinning vant den nye kontrakten om innsamling av husholdningsavfall i Sarpsborg.

Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning Norge. Foto: Per Erlien Dalløkken

Kommunen stilte i utgangspunktet krav om Euro 6-dieselbiler, men utfordret samtidig leverandørene om mer bærekraftige alternativer gjennom å vektlegge miljø høyt. Ifølge Norsk Gjenvinning vant de frem med en innsamlingsløsning basert på to elektriske biler, samt biogassdrift på de øvrige seks bilene som tømmer beholdere. Femårskontrakten starter opp 1. oktober.

Konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning Norge forteller at de har deltatt med elektriske renovasjonsbiler i anbudskonkurranser tidligere, men dette er første gang de vinner.

– Sarpsborg kommune valgte en bærekraftig løsning der pris talte 40 prosent og miljø/kvalitet talte 60 prosent i tildelingskriteriene. Hvordan anbudene utformes når det gjelder vekting og skal-krav har alt å si, understreker Osmundsen.

Britisk-fransk-dansk

26-tonnsbilen er en britisk Dennis Eagle som er konvertert til elektrisk drift av franske Power Vehicle Innovations (PVI), mens den danske leverandøren Phoenix Danmark har montert komprimatoren.

Elektrisk renovasjonsbil Førerhus i rustfritt stål.

Lengde: 7,82 m

Bredde: 2,50 m

Høyde: 3,04 m

Tomvekt: 17 120 kg

Vekt fullastet: 26 800 kg

Nyttelast: 9 680 kg

Batteri: 170 eller 255 kWh

Toppfart 90 km/t

Automatisk 9 trinns gearkasse fra ZF

Fjernstyrt kjøretøydiagnose fra fabrikk, Dennis Connect

3 års garanti, forventet levetid er 10 år

En tilsvarende søppelbil har vært i drift i Frederiksberg ved København helt siden juni 2013.

Den danske kommunen skal sette i drift bil nummer to fra 1. mars, og det var denne som rullet i land fra danskebåten på Vippetangen i Oslo mandag morgen. Deretter ble den elektriske tungvekteren rattet sørvestover til Drammen, for å vises fram på Nordic EV Summit denne uka.

Brian Olesen, direktør i Phoenix Danmark, kom selv kjørende med den elektriske renovasjonsbilen. Foto: Per Erlien Dalløkken

De to bilene som skal kjøre sjutimers rute i Sarpsborg fra høsten blir bestilt med en batteripakke som har 255 kWh kapasitet. Rekkevidden ved innsamling oppgis til mer enn 80 kilometer ved totalt tre-fire lass, avhengig av topografi og avstand til deponi. Maksimal rekkevidde er 225 kilometer.

Det som er spesielt på denne typen applikasjoner, er at batteriet ikke bare brukes til framdrift, men også til å presse avfall. Brian Olesen, direktør i Phoenix Danmark, opplyser at den norske løsningen med komprimator med to kamre vil kreve cirka 50 kWh i løpet av en dag.

Bilens ombordlader kan ta imot 44 kW og batteriet fullades fra trefase industrikontakt på 6-8 timer.

Koster tre ganger så mye

Når det gjelder elektriske nyttekjøretøy sammenlignet med konvensjonelle dieselbiler, koster batteribilene fortsatt gjerne omtrent det dobbelte. Det er tilfelle med den elektriske lastebilen som Asko har brukt de siste månedene, innkjøpsprisen ligger på rundt fire millioner kroner.

Ifølge Petersen og Osmundsen er innkjøpsprisen på en elektrisk renovasjonsbil nærmere tre ganger så høy som på en tilsvarende biogassbil. De peker på at det først er når de store lastebilprodusentene selv starter produksjon av elektriske kjøretøy i større serier, at prisen vil reduseres.

1. oktober i år skal to tilsvarende elektriske renovasjonsbiler settes i drift i Sarpsborg. Foto: Per Erlien Dalløkken

Norsk Gjenvinning regner inn vesentlig lavere driftskostnader og lengre levetid som kan gjøre investeringen lønnsom på lengre sikt, i tillegg til at hver renovasjonsbil bidrar til å kutte CO 2 -utslippene med rundt tusen tonn i året, ifølge danske beregninger.

Deres erfaring er at støyen fra renovasjonsbiler ofte er det største problemet, og støynivået vil reduseres betraktelig med de elektriske bilene.

Ny støtteordning

Når det gjelder anskaffelseskostnaden ligger det an til at bedriftene skal få mer offentlig hjelp: Enova har annonsert et nytt støttetilbud til virksomheter som kjøper batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy. Detaljer rundt størrelsen på støtten og andre ting er ennå ikke klare, men målet er at dette skal gi fortgang i innfasingen av utslippsfrie kjøretøy i norsk næringsliv.

– Gode støtteordninger til privatbilisten har ført til salg av mer enn 100.000 elektriske personbiler i Norge. Vi har ikke hatt de samme insentivene innenfor proffmarkedet, og håper nå at dette tilbudet fører til en oppsving også her, sa Enova-sjef Nils Kristian Nakstad på Enovakonferansen i Trondheim i forrige uke.

– Litt bittert at dette kommer rett etter at dere har bestilt to elbiler?

– Nei, jeg ser ikke sånn på det. Jeg er glad for at Enova kommer med denne ordningen og tror dette kan ha stor effekt, sier Osmundsen i Norsk Gjenvinning.