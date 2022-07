Slakter prosess for å fjerne elbilfordeler: – Fremstår som et rent bestillingsverk 

TU fortalte nylig at Statens vegvesen ikke har regnet på hvordan anbefalingen deres om mer bompenger for elbiler slår ut neste år, når momsfritaket for elbiler begrenses til 500.000 kroner.

Nå får hele beslutningsprosessen det glatte lag.

– Det fremstår som et rent bestillingsverk, sier Ola Elvestuen, stortingsrepresentant fra Venstre og medlem av energi- og miljøkomiteen.

I slutten av april varslet samferdselsminister Jon Ivar Nygård via NRK at han ønsket å vrake den gunstige elbilprisen i bomringen. Samtidig understreket han at konsekvensene av slike innstramminger i elbilfordelene skulle vurderes av Vegvesenet.

Vegvesenet fikk kun én måned og ti dager på seg for å vurdere alle forholdene i saken. Ved beslutninger om statlige tiltak må myndighetene følge utredningsinstruksen, som har nokså omfattende krav til hvordan en utredning skal gjennomføres.

– Her har vi en regjering som har bestemt seg på forhånd, også gir de Vegvesenet i oppdrag å lage en begrunnelse. Vegvesenet gir Samferdselsdepartementet svaret de ønsker seg, sier Elvestuen.

Norsk elbilforening er enig med Elvestuen.

– Jeg tror politikerne har funnet konklusjonen de ønsker først, også har Vegvesenet funnet grunnlag for den konklusjonen, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

– Det er ikke en ordentlig analyse, legger hun til.

Nygård slår tilbake

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård slår tilbake.

– Påstanden om at rapporten er et bestillingsverk er ikke riktig, sier han.

Han fremhever at oppdraget til Statens vegvesen var en oppfølging av at en arbeidsgruppe anbefalte at elbilfordelene i byområdene bør reduseres for å bedre situasjonen for kollektivtransporten etter pandemien.

Det var ett av åtte forslag arbeidsgruppen hadde. De øvrige forslagene var blant annet tilskudd til kollektivselskapene og gunstigere billettordninger, uten at noen av dem ble vurdert nærmere. Reduksjon av elbilfordelene i byområder var det eneste Samferdselsdepartementet ba Vegvesenet se nærmere på i oppdragsbrevet.

– I oppdraget ba vi Statens vegvesen om å konkretisere anbefalingene og blant annet vurdere hvordan det ville påvirke transportpolitiske mål som nullvekstmålet og klima- og miljømål, sier Nygård.

Vegvesenet er forelagt kritikken fra Elvestuen og Elbilforeningen, men ønsker ikke å kommentere saken. De forsvarte anbefalingen sin og den underliggende rapporten i forrige sak.

Etterlyser sammenhengen

I oppdragsbrevet skrev Samferdselsdepartementet at Vegvesenet skulle vurdere hvordan innstramminger «vil påvirke innfasing av elbiler fremover». Som kjent har Norge mål om at alle nye biler skal være nullutslippskjøretøy i bruksfasen i 2025. I henhold til Parisavtalen har Norge også meldt inn at vi skal kutte mellom 50 og 55 prosent av klimagassutslippene i 2030, sammenliknet med 1990-nivå.

– Skulle vurderingen hatt en verdi, måtte man veid elbilfordelene opp mot 2025-målet. Det er viktig for å nå klimamålet for 2030 vi har med EU, sier Elvestuen.

Han synes det er feil å gå løs på bompengefordelene i en tid hvor man etter hans mening må forsterke klimapolitikken.

– Her lager man en begrunnelse om å ta vekk bompengefordelene slik at flere skal ta buss, trikk og T-bane. Men det kommer ikke til å virke. Man burde heller satse på kollektivtrafikken og gi minst et like bra tilbud som før pandemien, sier han.

Elvestuen etterlyser en helhetlig tankegang, hvor enkelttiltak settes i sammenheng med forpliktelsene i Parisavtalen. – Når budsjettet kommer må regjeringen vise hvordan de skal nå målene sine. Da bør de ha med seg elbiltiltakene, sier han. Skal se nærmere på forslagene Samferdselsminister Nygård sier regjeringen jobber iherdig med å redusere klimagassutslippene og mener regjeringen satser stort på kollektivtransport. Han henviser til byvekstavtalene som er inngått med de fire største byområdene. Han sier også at regjeringen har gått inn for en mer fleksibel bruk av tilskuddsmidler i byvekstavtalene. – Forrige regjering satte som et krav at statlig tilskudd skulle gå til reduserte bompenger, men vi vil legge til rette for at midlene kan gå til bedre kollektivtransport, sier Nygård. Ved å få flere til å benytte seg av kollektivtransport vil inntjeningen øke, påpeker Nygård.

– Det vil igjen bidra til et bedre tilbud. Det vil komme både passasjerene og klima til gode, sier Nygård.

Berge i Elbilforeningen forventer at samferdselsministeren erkjenner svakhetene i vurderingen fra Vegvesenet.

– Han bør tenke seg nøye om før han gjør noe på bakgrunn av dette svaret, sier hun.

Departementet sier vurderingene og anbefalingene fra Vegvesenet vil inngå som del av det faglige grunnlaget i denne saken. Nygård sier at de skal se nærmere på forslagene fra Vegvesenet før de konkluderer.