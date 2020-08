Skulle bygge penere motorveier. Sjåfør døde da deler av design-autovernet løsnet

Mandag morgen sist uke kjørte en lastebil inn i et midtrekkverk på Motorring 3 i Danmark. En betongplate på midtrekkverket løsnet og tok livet av den kvinnelige sjåføren som kom i motsatt kjørefelt.

Nå pågår det en stor etterforskning for å se hva som gjorde at betongplaten på autovernet løsnet. Om det skyldes selve autovernets design, eller en feilmontering da det ble satt opp. Det skriver ingeniøren.dk.

Har skjedd før

Det er ifølge avisen ikke første gang en betongplate løsner på autoverntypen som tok livet av kvinnen mandag.

Autovernet, som er et spesialdesignet autovern, er dekket av betongplater på alle sider.

– Vi har kartlagt at en lastebil kom kjørende nordover på motorveien. Av uvisse årsaker kjørte den inn i autovernet som består av flere betongplater. Noen av betongbuene som ligger over autovernet ligger løse, og de ble kastet av og over på bilen som kom i motsatt kjørefelt, forteller vaktsjef Morten Steen fra Københavns Vestegns Politi til Ritzaus Bureau.

Skulle bygge penere veier

Autovernet på denne delen av motorveien skiller seg fra de fleste andre autovern i Danmark. Det er et såkalt New Jersey-autovern, oppkalt etter den amerikanske delstaten der det først ble tatt i bruk på 1950-tallet.

På den aktuelle veien i Danmark ble løsningen valgt i år 2000 da Motorring 3 skulle utvides fra tre til seks felt. Valget av autovernet ble tatt utfra strategien som ble utarbeidet noen år tidligere som gikk ut på å bygge penere veier i landet.

På bakgrunn av dette ble forslag til autovern utarbeidet av arkitekter, ikke ingeniører.

Den endelige løsningen ble utarbeidet av arkitekt Claus Bjarrum, som valgte å bruke New Jersey-autovern i hvit betong.

Fungerte som det skal

Hulrommet inne i New Jersey-autovernene er fylt med jord. Løsningen roses av Dennis Falkenberg, som er ingeniør med ansvar for autovern i det danske Vejdirektoratet.

Han forteller at betongautovern i utgangspunktet er sikrere enn konvensjonelle autovern i stål.

– De er testet til en høyere vektklasse enn stål, og kan dermed ta imot mer belastning, sier han til ing.dk.

Han forklarer at jorden mellom betongelementene er med på å ta opp kreftene ved en kollisjon.

– Det er ingen tvil om at autovernet fungerte som det skulle under mandagens kollisjon. Lastebilen ble i sin egen veibane selv om den traff autovernet i en svært krevende vinkel, sier Falkenberg.

Ikke en del av designet

Det som derimot ikke fungerte som tiltenkt er dekkplatene av betong på toppen av autovernet.

Dekkplatene er opp til to meter brede og ligger løst oppå autovernet. De er ikke en del av det opprinnelige designet, men Vejdirektoratet vil ikke ta stilling til om de er montert feil før politiet er ferdig med sin etterforskning av saken.

Dette på tross av at det ikke er første gang en dekkplate kommer over i motgående kjørefelt. Forrige gang det skjedde var derimot ikke konsekvensene like store.

Dekkes med festede stålplater

Matteo Stefano Pezzucchi i Vegdirektoratet forteller at det ikke finnes noen helt tilsvarende autovern i Norge som det på Motorring 3 i Danmark.

– Statens vegvesen har utviklet betongløsninger som benyttes over korte strekninger men i disse tilfellene er dekkplatene i betong erstattet med en overdekking i stål. Stålplatene er boltet til selve rekkverket og kan ikke løsnes eller kastes over i motgående kjørefelt, forteller han.

Denne løsningen finnes blant annet på Drammen motorveibru.

Pezzucchi forteller at midtrekkverk i betong brukes mye mindre enn stålrekkverk her i landet, og i de tilfellene der betongrekkverk benyttes er det vanligvis ikke nok plass for å benytte den danske løsningen.