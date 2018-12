Skal legge marmor mellom glassene i Alabasthallen

Det så lenge ut til å skjære seg mellom Statsbygg og arkitekten bak det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Nå har de endelig funnet en løsning som alle er fornøyde med.

Det skriver NRK.

Konflikten har dreid seg om den såkalte alabasthallen – en gigantisk, lysende hall på toppen av museet. Det ble tidlig klart at det gjennomskinnelige mineralet alabast likevel ikke kunne brukes, fordi det ikke ville tåle norsk vær og vind.

Deretter har arkitektene og Statsbygg ikke klart å bli enige om et alternativ.

I sommer ble det kjent at Statsbygg vurderte å heller bruke «industriglass», noe som gjorde arkitekten bak prosjektet så rasende at han vurdert å droppe museets åpning, fordi han mente Statsbyggs avgjørelse ville bli en skam.

Marmor mellom glassene

Løsningen har nå blitt å bruke marmor.

– Marmoren skal ligge som en tynn film mellom to glasslag, så den vil nærmest være hermetisk lukket. Løsningene vi har sett på tidligere, har ikke hatt de samme kvalitetene, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg til NRK.

Det er det tyske arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk som vant oppdraget med å designe kunstbygget. Arkitekt Claus Schuwerk er lettet over vendingen i saken.

– Det er et mirakel. Jeg skal innrømme at det så mørkt ut, og jeg hadde lite håp om at vi ville få til en løsning. Det andre alternativet hadde blitt som et kjipt Ikea-kjøkken, sier arkitekten til kanalen.