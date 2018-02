Skal bygge en 350 meter høy skyskraper i tre i Tokyo

Bygningen skal bli 350 meter høy, bestå av 70 etasjer, og får et grunnplan på hele 6500 kvadratmeter.

Den skal i all hovedsak bygges i tre, men ti prosent av bygningen vil bestå av stålbjelker og lignende, for å støtte opp om strukturen.

I alt 185.000 kubikkmeter tre er ventet å gå med i byggingen, noe som skal tilsvare det som går med til omkring 8000 trehus.

Vil skape en skog i byen

W350, som bygningen skal hete, skal stå ferdig i 2041, på 350-årsjubileet til Sumitomo Forestry, selskapet bak planene, ifølge en pressemelding.

Prislappen vil ligger på rundt 600 milliarder yen, som tilsvarer cirka 44 milliarder kroner.

Sumitomo Forestry skriver at målet er å skape en miljøvennlig by ved å bruke tre som materiale, og de ønsker å fremme bruken av tre i skyskrapere, for å skape en skog i byen.

Konseptet består altså 90 prosent av tre, og hele innsiden av bygningen vil være utført i tre.

Stålstrukturene i bygningen er nødvendige for å hindre at bygningen blir ødelagt av laterale krefter som jordskjelv eller vind. Japan i sin helhet er svært utsatt for større og mindre jordskjelv.

På utsiden av bygningen vil det bygges balkonger, for å gjøre frisk luft tilgjengelig. Bygningen skal etter planen huse kontorer, hoteller, boliger og butikker.

Binder 100.000 tonn CO2

Det vil altså gå med 185.000 kubikkmeter trevirke for å bygge W350, noe Sumitomo Forestry skriver at tilsvarer 8000 av deres egne trehus.

Ifølge selskapet vil treet som skal brukes i bygningen dessuten bidra til å binde 100.000 tonn CO2.

De håper også at bygget vil inspirere andre til å bruke tre som byggemateriale, noe som i tillegg kan bidra til planting av ny skog og fornyelse og vedlikhold av eksisterende skogområder. Målet deres er at det skal brukes like mye tre i Japan, som skogen vokser hvert år. Hele to tredjedeler av landområdene i Japan består av skog.

Noe av treet i bygningen vil dessuten jevnlig måtte byttes ut. Selskapet ønsker å få til en resirkulering av materialene, og planen er at det brukte treet skal kunne gjenbrukes som byggemateriale andre steder. Resttre vil bli brukt til biodrivstoff, som igjen kan brukes til å tørke tre, for eksempel.

Rekordbygg i Norge

Frem til 2041 er det imidlertid sannsynlig at det er Mjøstårnet i Brumundal som er verdens høyeste trebygning, når den står ferdig om ganske nøyaktig ett års tid.

At det med sine 18 etasjer og 81 meter blir landets høyeste trebygg, er det ikke tvil om.

Men fordi det ikke finnes noen kategori for trebygg når det kommer til målestandarder, er det vanskelig å sammenligne med høye trebygg som planlegges i andre land, har Rune Abrahamsen, administrerende direktør i Moelven Limtre, som leverer materialene til Mjøstårnet, tidligere uttalt til Teknisk Ukeblad.

Årsaken er at trebygg i dag sammenlignes med hybridbygg, altså bygg med stort innslag av betong eller stål.

Det jobbes med å lage en kategori for trebygg i den internasjonale skyskraperorganisasjonen CTBUH.

Høyeste i Tokyo

Selv om den blir den høyeste trebygningen i verden med god margin, har den likevel et godt stykke igjen til å bli det høyeste landemerket i Tokyo. Det er det tårnet Tokyo Skytree som har æren av å være, med sine 634 meter over bakken.

Da det sto ferdig i 2012 var det verdens høyeste, en rekord som er slått siden av 828 meter høye Burj Khalifa i Dubai.

Det er derimot ingen bygninger i Tokyo, per i dag, som er høyere. Ifølge skyscrapercenter.com er det Toranomon Hills med sine 256 meter som topper denne listen.

I 2041, når W350 skal stå ferdig, vil den likevel være slått av det planlagte Tokyo Station Building B, som skal stå ferdig i 2027. Bygningen blir 390 meter høy.