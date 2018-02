Forskere: Slik kan tre bli et sterkere byggemateriale enn stål

Det planlegges stadig nye bygg som konkurrerer om tittelen «verdens høyeste trehus». Og selv om det fremdeles finnes begrensninger i hvor høyt man kan bygge i tre, blir tre som byggemateriale mer og mer populært.

I et forsøk om å utvide bruken av tre ytterligere, har to forskere ved Universitetet i Maryland kommet frem til en måte å gjøre tre enda mer anvendelig.

Ved å kjemisk behandle tre har de utviklet en metode som mer enn tidobler styrken på treet.

Kjemisk bad, varmebahendling og maling

Metoden går ut på å først utsette treet for et kjemisk bad, for så å varmpresse det.

Først av alt fjerne treets lignin ved hjelp av det kjemiske badet. Lignin er den delen av treet som gjør det stivt og gir det brunfargen.

Etter dette komprimeres treet under et mildt varmepress, på rundt 65 grader i et døgn. Noe som tettpakker cellulosen i treet og fjerner alt av ujevnheter.

Når varmebehandlingen er ferdig påføres det et lag maling.

Det endelige resultatet er såpass kompakt at det er fem ganger tynnere enn ubehandlet tre.

Som stål og titanium

Det er ikke bare tykkelsen på materialet som skiller seg fra konvensjonelt tre.

– Metoden vi bruker gjør treet om lag tolv ganger sterkere enn ubehandlet tre, forteller professor Liangbing Hu, som har ledet forskningen ved universitetet.

Han mener den nye metoden gir tre som materiale muligheten til å konkurrere med både stål og titanlegeringer.

– Materialet blir både sterkt og holdbart, og vil til og med kunne konkurrere med karbonfiber, sier han.

Imponerte forskere

Til tross for at metoden utvider bruksområdene for tre, legger ikke forskerne skjul på at produksjonen er langt mer energikrevende enn fremstilling av konvensjonelle trematerialer.

Til tross for den økte energibruken, ser metoden ut til å imponere andre forskere.

– Løsningen ser svært lovende ut. Det er spennende å se at man med denne metoden kan benytte tre i både biler, fly og bygninger der man tidligere kun har kunnet benytte seg av stål, sier professor Huajian Gao ved Brown universitet til løsningen på skolens hjemmesider.

Han får støtte av professor Zhigang Suo ved Harvard universitet.

– Forskningsresultatene er inspirerende, disse funnene er noe helt annet enn det som har kunne blitt dokumenter tidligere, sier han.