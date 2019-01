Singularity University tåkelegger historien bak eksponentiell utvikling 

Den eksponentielle digitale teknologiutviklingen vi har vært vant til er over. Mikroprosessoren, som doblet ytelsen (eller halverte prisen) hver 18. måned, har møtt fysiske hindre som begrenser ytelsestakten. Likevel har det gått inflasjon i å snakke om eksponentiell utvikling. Hva skjer?

Det var en av Intels grunnleggere, Gordon Moore, som lanserte loven om forbedring allerede på 60-tallet. Den ekstreme forbedringen av forholdet mellom ytelse og pris som mikroprosessoren drev frem, har vært selve fundamentet for den digitale teknologiutviklingen de siste 50 årene. Men når mikroprosessorfabrikantene (som for eksempel AMD) nå har krympet seg ned til syv nanometer, er det ikke så mye mer å gå på før elektronen vil hoppe dit de ikke skal og gjøre det umulig å fortsette utviklingen.

Moores lov har dermed møtt veggen. I hvert fall i sin opprinnelige forstand.

Holder ikke lenger vann

Selv om Moores prediksjoner ikke lenger holder vann, betyr ikke det at teknologiutviklingen stopper opp. Når vi nå fortsatt bruker «eksponentiell» som betegnelse for tempoet i den teknologiske utviklingen, er det altså ikke lenger basert på utviklingen i halvlederindustrien.

Til tross for dette, er det stadig flere som omfavner begrepet eksponentiell utvikling. Og som lover eksponentiell utvikling både her og der.

Noe av opphavet til – den nærmest inflatoriske – entusiasmen for begrepet, er basert på mantraet fra Silicon Valleys mest profilerte tenktetank, Singularity University.

Rådyr tenketank

Singularity University har i løpet av et tiår etablert seg som en betydelig påvirker internasjonalt. En slags eksportør av tankene og kulturen fra dalen sør for San Francisco. Tilhengere fra hele verden betaler store beløp for noen ukers kurs ved institusjonen. Å være alumni fra Singularity University har blitt svært ettertraktet. Og ikke minst er deres etablerere og disipler ettertraktede foredragsholdere.

Hovedbudskapet fra Singularity-folket er at vi er inne i en eksponentiell teknologisk utvikling. En vekst i utviklingen som mennesker ikke lett kan forholde seg til. Med mindre du da har tatt et kurs nettopp ved rådyre Singularity University.

Fortvil ikke. Bakgrunnen for den voldsomme utviklingen er forståelig, selv uten kurs fra elite-tenke-tanken.

Fortsatt stor forbedring

Joda, teknologiutviklingen har nådd fysiske grenser på flere områder. Eller grenseland. Krympingen av mikroprosessoren har avtatt, og «stoppet» Moores lov. Samtidig kan vi ikke forvente eksponentiell utvikling i virkningsgraden til for eksempel solceller eller batterier. Teknologien vil selvsagt forbedres også her, men marginalt ad gangen. Ikke med gjentagende «kvantehopp» gjennom flere tiår – a la mikroprosessoren.

Likevel vil det bli en voldsom utvikling i forholdet mellom ytelse og pris. Vi vil få stadig flere kWh per dollar fra solceller. Og vi vil få stadig flere kWh batterikapasitet for pengene. På samme måte vil bruken av hydrogen som energibærer for elektrifisering av tungtransport og annet bli rimeligere. Og vindkraften vil fortsette å falle i pris for høyere ytelse. Men det vil altså ikke skyldes eksponentiell utvikling av grunnteknologiene.

CES i bilder: 42 innovasjoner fra den enorme teknolkgimessa i Las Vegas

Masseproduksjon viktigst

Derimot ligger det et enormt potensial i industrialiseringen av stadig flere eksisterende teknologier. For eksempel blir både solceller og batterier nå masseprodusert. Da faller prisen dramatisk.

Og når brenselsceller (som drives av hydrogen) ikke lenger lages en og en i et laboratorium, men kan masseproduseres, faller prisen dramatisk. Det samme gjelder et hopetall av andre teknologiområder.

Resultatet blir store prisfall som – igjen – gjør det attraktivt å ta teknologiene i bruk på stadig nye områder.

I tillegg vil stadig flere teknologier og løsninger bli kombinert med hverandre. Denne kombinasjonen av forskjellige teknologier vil i seg selv gi et betydelig bidrag til at utviklingen skyter fart. Selv om tempoet i vesentlige forbedringer på grunnleggende teknologier møter fysiske og kjemiske barrierer.

På toppen av dette kommer bruken av sensorer, maskinlæring og nettverk. Billig og effektiv teknologi kan kobles sammen, gjøres smart og bidra til en voldsom utvikling. Prisfallet fra masseproduksjon, i kombinasjon med samspill mellom teknologier vil gi oss en rivende utvikling. På stadig flere områder.

I tillegg har vi selvsagt også «dark horses» som prosessorkraft basert på kvantefysikk. En helt annen teknologi enn mikroprosessoren vi kjenner fra før. Eller nye måter å lage batterier på. Basert på materialer og metoder som ikke ennå er kjent.

Nå er du forberedt

Neste gang Singularity University betar deg med sine eksponentielle perspektiver om fremtiden, kan du være litt forberedt. Ja, vi står overfor en utrolig teknologisk utvikling, som vil bli voldsom selv om flere grunnleggende områder skulle utvikle seg med relativt små teknologiske skritt.

Det som virkelig er eksponentielt – er bruken av ordet «eksponentiell».

Det bidrar dessverre til å tåkelegge vår tids oppfatning av den fantastiske utviklingen heltene fra mikroprosessorindustrien - Gordon Moore & Co – bidro til.