Skal bygge et europeisk «Silicon Valley» på ni nye øyer i København

Den danske regjeringen lanserte denne uken det som vil bli landets største utbyggingsprosjekt i nyere tid. Ni kunstige øyer skal bygges ved Avedøre Holme, ti kilometer sørvest for København sentrum og ikke langt fra flyplassen Kastrup. Øyene, eller Holmene, som de skal hete, skal bli landets nye næringslivssentrum, om myndighetene får det som de vil.

Gigantprosjektet er ifølge en pressemelding et samarbeid mellom den danske regjeringen og lokale kommuner, om å få satse på økt grønn næringsutvikling og arbeidsplasser i hovedstaden.

– Jeg tror at det kan utvikle seg til en slags europeisk Silicon Valley, noe som betyr at Danmark og hovedstaden vil være i sterk konkurransen med Amsterdam, London og Stockholm fordi vi kan få grønne digitale omstillingsjobber midt i hovedstaden, sier Brian Mikkelsen, direktør for en av Danmarks største arbeidsgiverorganisasjoner, Dansk Erhverv, til dansk TV2.

De ni kunstige øyene får navnet «Holmene», og skal bli et europeisk nytt Silicon Valley med opp mot 40 000 nye arbeidsplasser hvis den danske regjeringen får det som de vil. Illustrasjon: URBAN POWER for Hvidovre kommune

Se Hvidovre kommunes promovideo nederst i saken.

Én bransje = én øy

«Holmene» De ni øyene får et areal på 3,1 kvadratmeter, hvorav en fjerdedel blir plantet natur.

Holmene vil anslagsvis øke Danmarks BNP med opp til 54 milliarder danske kroner.

Øyene vil gi plass til opp til opp til 380 nye virksomheter og 12.000 nye arbeidplasser, og anslagsvis 15.000-30.000 avledede arbeidsplasser i tillegg.

Byggingen av øyene er planlagt å starte i 2022, og alle ni skal være ferdig utviklet i 2040. Kilder: Hvidovre kommune, Deloitte, Cowi, Urban Power og Dansk Hydraulisk Institut (DHI).

Ifølge regjeringen er målet å skape et av Nord-Europas ledende forretningsområder for kunnskapsbygging, grønn og innovativ produksjon. De ser for seg å dele selskapene inn i klynger for å få best mulig utbytte av kunnskapsdeling.

– Man ser for seg å dele inn virksomhetene tematisk og plassere bedrifter innenfor samme bransje på samme øy. På denne måten vil selskapene kunne samhandle, og det kan skape noen synergieffekter, sier finanskommentator Ole Krohn til nettstedet.

Ifølge beregninger fra Deloitte og Rambøll gir øyene plass til 380 selskaper og 12.000 nye arbeidsplasser, samt 15.000-30.000 avledede arbeidsplasser, når det er ferdig utviklet i 2040. De første tomtene vil legges ut for salg i 2028.

Uløste praktiske begrensninger

De nye planene ble presentert på et pressemøte mandag denne uken. Ifølge den danske avisen Ingeniøren satt journalistene igjen med flere ubesvarte spørsmål etter møtet. Både om de økonomiske, miljømessige og praktiske rammene for prosjektet.

Blant annet fikk politikerne spørsmål om hvordan byens allerede pressede trafikk og infrastruktur vil tåle utbyggingen. Næringsminister Rasmus Jarlov og de andre politikerne på pressemøtet ga ifølge Ingeniøren forsikringer om at de framover vil planlegge flere tiltak som vil løse dette.

Direktør i Hvidovre Kommune, Gert Nelth, svarte ifølge Ingeniøren at prosjektet kun vil gjennomføres hvis mulighetsstudier, som ikke ennå er gjennomført, kan vise at øyene og de fremtidige aktivitetene på dem ikke vil skade miljøet. Nelth sa ifølge avisen også at gjennomsnittlig havdybde i området er 3,9 meter, og at området er geologisk stabilt nok til å støtte øyene.

Øyene vil ha store områder med plantet natur og sykkelstier rundt øyene, noe som skal sikre mot flom og havstigning. Illustrasjon: URBAN POWER for Hvidovre kommune

Øyene skal være runde, noe som er uvanlig ved bygging i havet. Men Ulf Kjellerup, markedssjef i Cowi, forsikret ifølge Ingeniøren pressen om at formen var mulig og slitesterk. Han viste også til at det ifølge vannflowanalyser utført av Cowi selv og DHI ikke er grunn til å frykte at øyene blir spist opp av sterke stormer og de stigende havnivåer man forventer vil følge av klimaendringer.

23 millioner kubikkmeter jord

Jordfyllingen vil starte allerede i 2022, opplyser kommunen. Over tre millioner kvadratmeter må fylles med jord, og plantet natur vil fylle en fjerdedel av området, noe som skal sikre øyene mot flom. Det vil bygges sykkelstier langs den totalt 17 kilometer lange kysten.

Ifølge Cowi skal det brukes 23 millioner kubikkmeter jord til øybyggingen. Større utbyggingsprosjekter i Københavnsområdet genererer 2,5 - 3 millioner tonn jord i året, og holder Københavns to jorddepoter nærmest fulle. Dette svarer Cowi til Ingeniøren dagen etter pressemøtet.

Konsulentselskapet, som har utført en analyse for prosjektet, er derfor optimistiske på vegne av kommunen og regjeringen om at nok jord vil være tilgjengelig til anslått pris slik finansieringsplanen krever. Imidlertid sier de til avisen at tilgjengelighet og pris på jord er vanskelig å beregne i detalj så mange år inn i fremtiden som det vil ta å bygge øyene. Denne faktoren vil kunne utfordre finansieringsmodellen og prosjektets fremgang, skriver avisen.

Det nye området skal i tillegg til næringslivet ha store grøntområder med ulike rekreasjonsmuligheter (se video nederst i saken). Illustrasjon: URBAN POWER for Hvidovre kommune

Finansiering

Selve konstuksjonen av øyene regner kommunen med vil koste 2,7 milliarder danske kroner. Dette vil, i henhold til finansieringsplanen som ble presentert på pressemøtet denne uken, dekkes av såkalte gate-fees for å kjøpe land for etterfylling av øyene.

Ansvar og finansiering er ifølge avisen ikke avklart, men kommunedirektøren Gert Nelth opplyser ifølge avisen at de vurderer et konsortium der kommunen eier en andel.

Et av de største pensjonsfondene i landet, «Pension Danmark», som til nå har investert stort i boligprosjekter i hovedstadsområdet, skal inn i øyprosjektet som hovedinvestor.

Regjeringen foreslår også at Københavns vannrensingsanlegg «Lynetten» skal flyttes til de nye øyene, skriver dansk TV2. Dette vil løse det at anlegget nå blokkerer utviklingen av et annet stort øyprosjektet ved København, Lynetteholmen, som skal bli en ny boligbydel for 35.000 innbyggere.

Se Hvidovre kommunes promovideo under: