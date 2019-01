CES i bilder: 45 innovasjoner fra den enorme teknologimessa

Las Vegas: 180.000 deltagere og 4400 utstillere, spredd over 250.000 kvadratmeter. Det er dimensjonene på Consumer Electronic Show, som legger beslag på lokaler i store deler av Las Vegas. Selv med tre mann på plass, som hver logget 15.000 til 35.000 skritt per dag, rakk ikke TU-redaksjonen over alt. Men mye spennende fant vi.

Vi har allerede skrevet om Bells hybride lufttaxi og den flyvende bilen som snart skal få sin sertifisering for lufttrafikk i Europa. Vi har omtalt treningsklokka som lader ved hjelp av kroppstemperatur og tannbørsten som pusser alle tennene på ti sekunder. Vi besøkte norske Airthings som introduserte en ny og rimeligere sensor for innendørs luftkvalitet, og rapporterte om hvordan mikro-LED skal ta TV-opplevelsene enda et hakk videre og hvordan VR-innhold nå får sin egen strømmetjeneste. Og mye mer. Flere saker vil komme de nærmeste dagene.

I denne bildekavalkaden oppsummerer vi en del av de andre interessante dingsene vi har kommet over. Se alle bildene nederst i saken.

Akkurat som CES i seg selv, er spennet stort i denne kavalkaden. Fra viktige innovasjoner med industriell tyngde til det mer kuriøse. Fra en smartklokke som måler blodtrykk ved å blåse opp reimen, til et katte-toalett som renser seg selv og varsler eieren når det bør tømmes.

Én ting er sikkert: Den teknologiske utviklingen står ikke stille!