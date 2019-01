HTC åpner strømmetjeneste for VR-spill

Las Vegas/CES: Etter å ha fløyet F16 over Los Angeles med HTCs nye VR-briller er det lett å fastslå at dette er noe helt annet enn å spille på en skjerm. Vi kan også konstatere at det trengs et par «flytimer» før dette går i nærheten av bra.

Flyopplevelsen er bare en av mange spill og læreprogrammer HTC nå lanserer i sin nye Viveport Infinity strømmetjeneste.

For et beløp på åtte til dollar i måneden vil man kunne man laste ned så mange spill man orker blant de over 500 som vil bli tilgjengelige fra april når strømmetjenesten åpner.

En slags Spotify for 3D-innhold

Sjefen for Viveport, svensken Rikard Steiber, lanserte verdens eneste tjeneste for innhold og applikasjoner for VR, litt etter modellene til Spotify Foto: Odd R. Valmot

— Vi tror dette kommer til å bli veldig populært i stedet for å kjøpe spill som kan koste tusenvis av dollar, for de som kjøper mange, sier sjefen for Viveport, svenske Rikard Steiber, som vi tidligere har møtt som sjef for Viaplay.

Steiber er til stede på HTCs pressekonferanse i forbindelse med CES i LAs Vegas, hvor selskapet har gjort det til en tradisjon å komme med de store nyhetene.

Til nå har HTC hatt en liknende abonnementstjeneste hvor brukerne kunne rullere fem applikasjoner i måneden, men nå tror de dette vil bli mer populært om de slipper det helt fritt.

– Vi er alene i verden om å tilby dette, men vi skal ikke låse tjenesten til våre egne VR-headset. De som bruker Occulus Rift kan også abonnere hos oss. Det er ingen tvil om at strømming av VR applikasjoner og innhold er populært. Vi har tredoblet omsetningen det siste året, sier Steiber.

Nye headset

Flytur: Opplevelsen å fly med VR-briller er noe annet enn den man får på en skjerm. Foto: HTC

I fjor lanserte HTC headsettet Vive Pro, med bedre oppløsning og innebygde hodetelefoner. I tillegg hadde det kameraer på fronten slik at det kunne brukes til AR.

I år kom det en etterfølger som er stort sett lik, men den har fått sensorer rundt linsene i masken som observerer blikket til brukeren.

— Det gjør at headsettet kan avgjøre hvor vedkommende ser og konsentrere kraften til både CPU og GPU for å gjøre opplevelsen best mulig i det området. Det er slik synet vårt virker også. Det er bare rundt området vi fester blikket som blir skarpt og høyoppløselig. Ellers ville synssenteret i hjernen bli overbelastet, sier han.

Følgingen av synet gjør også at man kan ha blikkorienterte menyer og navigasjon som gjør det mulig å bygge applikasjoner helt uten håndkontroller. HTC tror dette vil utløse en mange nye anvendelser spesielt for de som utvikler for det profesjonelle markedet. Slik øyefølging åpner også helt nye muligheter for å hente data om hvordan anvendelsene blir brukt og som kan øke forbedringstakten. Det nye øyefølgende settet vil bli lansert i løpet av andre kvartal, men ingen ting ble sagt om prisen.

Sensorer: Rundt optikken i Vive Pro Eye sitter en rekke sensorer som følger blikket til brukeren. Foto: Odd R. Valmot

Cosmos

Selskapet kommer også med et helt nytt headset, Cosmos. Det har i tillegg til de to kameraene foran et kamera på hver side. Poenget er ikke bare AR, men at det også kan lese rommet man er i og posisjonere headsettet riktig uten å ha noen form for markører som settet kan lese posisjonen til.

Ny 3D-nettleser

HTC fortalte også om en ny nettleser de samarbeider om. Det er Mozillas Firefox, AWS Amazon, Sumerian og Fidelity Investments, som skal få fram den nye VR-nettleseren Firefox Reality. Når den er klar skal det bli naturlig å kunne bruke VR til å surfe på nettet.

— Tenk på IKEA sine nettsider. Hvor mye bedre er det ikke å kunne se møbler og andre produkter tredimensjonalt enn flatt, sier Steiber.