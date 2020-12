Singapore åpner for salg av kjøtt dyrket i laboratorier

Det amerikanske selskapet Eat Just kunngjorde onsdag at de hadde fått godkjenning fra bystaten. Deres kyllingkjøtt er dyrket fram i bioreaktorer fra dyreceller.

Selskapet kaller nyheten et gjennombrudd for verdens kjøttindustri, som leter etter metoder for å produsere mer miljøvennlig kjøtt.

Kjøttforbruket i verden ventes ifølge Eat Just å stige med 70 prosent fram mot 2050. Eksperter har ofte advart om at dette bidrar til å øke landbrukets klimautslipp. Det er hovedsakelig fordi kyr produserer mye metangass, en av de kraftigste klimagassene, og fordi kjøttproduksjon ofte skjer i områder der det er hogd ned skog som binder opp CO2.

Eat Just håper godkjenningen vil bli den første av mange i Singapore og verden over.

Det har vært bekymring knyttet til prisen på laboratoriekjøtt. En talsmann for Eat Just sier til nyhetsbyrået AFP at produktet i første omgang vil være i samme prisklasse som kylling av prima kvalitet til en restaurant i toppsjiktet.

Senere er håpet at prisen skal bli lavere enn vanlig kylling, legger han til.

Allerede i 2030 kan antall storfe i USA bli halvert og innen 2035 er besetningene redusert til en fjerdedel av dagens nivå. Det går frem av rapporten Rethinking Food and Agriculture 2020 – 2030, gitt ut av tenketanken RethinkX.

– For meg var dette en wake-up call, rapporten er jo uhyre dyster. Utviklingen vil nok ikke gå så raskt som forfatterne hevder, men det er likevel mulig at dette er veien det går, sa Nofimas direktør Øyvind Fylling-Jensen til TU tidligere i år.