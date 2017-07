Signicat ansetter 20 nye hvert år. Nå har de kontorer i Stockholm, København, Haag, London, Helsinki og Lisboa

Trondheimsselskapet Signicat tilbyr løsninger for elektronisk signering og identifisering på nett. Teknologien gjør det mulig å bruke BankID og andre innloggingsløsninger på tvers av landegrensene i Norden. Selskapet har hatt en gjennomsnittsvekst på 35 prosent hvert år siden oppstarten i 2007, og de ansetter 20 nye i året.

Administrerende direktør og medgründer i Signicat, Gunnar Nordseth, mener veksten hovedsakelig skyldes tre faktorer:

– Vi har hatt «høy positiv churn», altså mistet få kunder. Vi har vært gode til å selge flere produkter til samme kunde, samtidig som vi også har hatt et bra tilsig av nye kunder, sier han.

Kjernekompetanse

Veksten har ført til at Signicat har kunnet åpne kontorer i både Stockholm, København, Haag, London, Helsinki og Lisboa. Teknologien har siden dag én blitt utviklet på hovedkontoret i Trondheim, og slik vil Nordseth og Signicat fortsette å ha det i tiden fremover.

– Vi anser det som en kjernekompetanse å ha dybdekunnskap om hvordan løsningene våre er laget. Uten den «feedback-loopen», så mister vi noe av kontrollen over vårt eget produkt. NTNU er en viktig rekrutteringsarena for oss, og vi prøver å fange opp talenter der. NTNU utdanner mange dyktige it-folk, men mange er ikke klar over at det finnes spennende arbeidsplasser med internasjonale ambisjoner i Trondheim, og setter kursen sørover når de er ferdige på skolen, forklarer Signicat-lederen.

Trenger ulike typer

Signicat har over en periode først og fremst vurdert personer med lang erfaring når de har ansatt nye i bedriften, men nå ønsker Nordseth å snu på det og ansette «nyutdannede og fremoverlente hoder», og ikke nødvendigvis bare rene teknologer. Skjæringspunktet mellom programvareutvikling og systemdrift er viktig i ansettelsesprosesser, mener Nordseth.

– Forskjellige personlighetstyper fyller forskjellige roller. På den ene siden har du de som er flinke til å programmere, mens du på den andre siden har de som har teft for å kunne forutsi det teknologiske markedet og hva kundene ønsker seg. For oss som produktselskap er det essensielt å vite ikke bare hva kundene ønsker seg i dag, men også i morgen. Derfor trenger vi talenter med markedsteft, sier han.

Var tidlig ute

Etter endt utdannelse som sivilingeniør ved NTH i 1986, var Gunnar Nordseth med på å etablere IT-selskapet Kantega. Sammen med fem av medgründerne i Kantega valgte Nordseth å hoppe av og satse på produktutvikling av elektronisk identifisering på midten av 2000-tallet. Eventyret Signicat ble til da gründerne så et stort uløst problem i det å identifisere kunder digitalt og skape en løsning som kunne fungere på tvers av landegrenser.

– Vi hadde fordelen av «tyvstart», fordi de nordiske landene var tidlige ute med å ta i bruk elektronisk identitet og elektronisk signatur. I tillegg var vi i den gamle jobben involvert i å utvikle BankID-løsninger for en av de store norske bankene. Gjennom det så vi potensialet i slike løsninger, men også kompleksiteten. Det ga oss forretningsideen om å gjøre elektronisk identitet og elektronisk signatur enklere tilgjengelig gjennom en online-tjeneste, sier han.

Signicat ønsket å skape en «single point of contact» slik at kundene kunne komme til dem gjennom et felles oppkoblingspunkt. Selskapet installerer ikke noe hos kunden, men tilbyr «software as a service» via et grensesnitt som er

Signicat Stiftet av Gunnar Nordseth, Arne Vidar Haug, Nils Tesdal, Harald Stendal og Sigurd Stendal i 2007.

Tilbyr løsninger til elektronisk signering og identifisering på nett.

Vinner av Norwegian Fintech Achievement Award 2017.

Har 66 ansatte fordelt på 8 kontorer. Hovedkontoret ligger i Trondheim.

Omsatte for 93 millioner kroner i 2016 og har hatt en gjennomsnittsvekst på 35 prosent hvert år siden oppstarten i 2007.

sikkert. I dag har selskapet rundt regnet 250 kunder, hvorpå 70 prosent er innen bank, finans og forsikring.

Biometri

– Ideen og visjonen er å gjøre en heterogen og kompleks teknologi homogen og enkel. Vi skiller oss ut fra andre ved at vi gir tilgang til den største flatedekningen. Vi har også lagt til ny teknologi etter hvert, blant annet ny biometri, sier Nordseth.

I tillegg til de grunnleggende tjenestene som er elektronisk identitet og elektronisk signatur, har Signicat bygd ut tjenester for langtidslagring av signerte dokumenter (med garanti for at dokumentet kan leses og verifiseres i inntil 50 år) og oppslag mot eksterne registre for signeringsrett for virksomheter.

– For markeder der det ikke finnes etablerte løsninger for elektronisk identitet, slik som BankID i Norge, har vi laget løsninger som gjør det mulig å etablere den elektroniske identiteten gjennom å skanne fysiske identitetspapirer, for eksempel pass, førerkort eller lignende og sammenligne med «selfie» som brukeren tar av seg selv med mobilen eller lignende, sier han.

Bygger ut i Europa

Gunnar Nordseth har bare jobbet i selskaper han har startet opp selv, og tror gode ideer på et riktig tidspunkt har ført ham dit han er i dag. Selv om han har kjent på risiko underveis, har det aldri tatt fra ham nattesøvnen.

– Både med Kantega og Signicat så jeg tidlig at det gikk den riktige veien. Jeg har aldri fryktet å satse på ideer når magefølelsen har vært der. Du vet ikke alltid når frøene spirer, men du må ha troen på at de gjør det, sier han.

Per april 2017 er Signicat størst i Norden i flatedekning og jobber mot å bli størst i Europa. Nordseth forklarer at amerikanske aktører innen elektronisk signering raskt vokser seg store i USA, men får problemer med en gang de prøver å ekspandere til Europa og EU på grunn av EUs personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Personvernforordningen vanskeliggjør eksporten av personlige data utenfor EU.

Ny lov en styrke

– GDPR gir de amerikanske selskapene problemer og det skaper muligheter for oss, sier han.

Magefølelsen for resten av Signicat-året 2017 er god. I mars vant de Norwegian Fintech Achievement Award 2017.

– Prisen var overraskende og utrolig stas! Ikke bare er det en kilde til motivasjon og inspirasjon, men det betyr også mye med tanke på å skaffe troverdighet i nye markeder. Nå i 2017 åpner vi kontorer i Benelux-landene og Storbritannia, så timingen er perfekt. Vi starter kontorene i utlandet helt fra scratch og der skjer det mye spennende fremover, sier han.