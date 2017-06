Den norske oppfinneren satt plutselig med en koffert full av falske sedler i baksetet på en bil

Oppfinner Ola Aarrestad skulle utfordre Finn.no. Kjernen i forretningsplanen var patentert teknologi for å lage annonser med mobiltelefon, samt varemerkene «Forsalg» og «Facebuy».

Men slik gikk det ikke. Her er historien om en italiensk megler som stakk av med to millioner kroner. Og en oppfinner som satt igjen med en koffert full av falske eurosedler i en bil med låste bakdører.

Det var starten på en langvarig rettslig krangel med et av Skandinavias ledende patentfirmaer.

Nå er de idømt en regning på nærmere 940.000 kroner etter krangelen med patentrådgiverne.

«Utrolig fremsynt»

– Vi regner med å bli en stor konkurrent til Finn.no, og vi har holdt på med utviklingen av dette i fire år, sa Aarrestad til Telemark Arbeiderblad i 2008.

Fire år tidligere, i 2004, søkte Aarrestad og en partner patent på et system for å levere inn annonser med mobiltelefon. Det var før smarttelefonens inntog og før noen hadde sett for seg hvilke omveltninger denne teknologien skulle skape.

– Alle har med seg mobilen overalt, og her kan en gjøre alt med mobilen. Legge inn annonse og ta bilde til annonsen. En kan også filme det en skal selge, som for eksempel bilen eller huset, sa Ola Aarrestad til avisen.

Selv har han ingen formell teknisk bakgrunn, men beskriver seg som «utrolig fremsynt».

Til Italia med seddelbunke

Men gründerne trengte penger for å vokse. Etter flere mislykkede forsøk på å skaffe kapital, dro Aarrestad i 2013 til Italia. Med seg på flyet til Milano hadde han en seddelbunke på 250.000 euro.

Dette skulle betales kontant som provisjon til en megler som skulle ordne et lån fra en investor på 5 millioner euro.

Oppfinneren og megleren hadde avtalt at de skulle møtes i en bank for å sette pengene inn i en bankboks. Megleren skulle også sette inn tilsvarende beløp, som sikkerhet.

Med på møtet skulle også Aarrestads norske patentrådgiver fra patentfirmaet Plougmann & Vingtoft være med.

De omtaler seg som et av Skandinavias ledende konsulentfirmaer innen håndtering, beskyttelse, kommersialisering og strategisk bruk av IPR.

Aarestad hadde siden 2010 brukt selskapet til rådgivning.

Bak låste dører i baksetet

Morgenen 12. desember 2013 møtte imidlertid Aarrestad den italienske megleren på en kafe i Milano, og ikke i banken som først avtalt. Her var også nordmannens patentkonsulent med.

Det var Aarrestads andre møte med megleren.

De skulle så kjøre til banken, der oppfinneren skulle overlevere honoraret og signere låneavtalen.

Patentrådgiveren og oppfinneren ble vist inn i baksetet på en ventende bil. Der viste oppfinneren frem kontantene for megleren. Samtidig overleverte megleren en koffert med sitt kontantbeløp.

«Plutselig tok [navn på megler] og/eller kompanjongen Aarrestads kontanter og forsvant raskt ut av bilen, før de begge forlot stedet i en annen bil», heter det i en dom fra Oslo tingrett.

Patentrådgiveren og oppfinneren satt igjen i baksetet bak låste dører, med en koffert full av falske eurosedler.

– Velregissert svindelaffære

– Dette var en særdeles velregissert svindelaffære, forteller Gisle Johan Midttun, som var med på møtet med den italienske megleren.

Han jobbet da som patentkonsulent i Plougmann & Vingtoft. Han var med for å bistå i det han trodde skulle bli et møte med en investor. Han skulle fortelle investoren om den rettslige testingen av patentet, etter at Finn.no hadde klaget på det, men tapt saken.



– Italieneren la frem en grundig analyse av Forsalg Invest før vi dro. Det var det som gjorde det veldig troverdig, forteller Midttun.

På forhånd hadde også advokaten til patentfirmaet gått gjennom låneavtalen til den italienske megleren. Her sto det riktignok ingenting om kontant betaling.

«den klovnen i Italia»

Etter det ulykksalige møtet i Milano, ba oppfinneren om advokathjelp. Han ville sjekke muligheten for å kreve erstatning av patentfirmaet.

Halvannet år etter at oppfinneren ble robbet, saksøkte selskapet hans patentrådgiverne.

Oppfinneren mente de hadde et ansvar for at kontantene var blitt stjålet og krevde opp til 2 millioner kroner i erstatning.

I retten hevdet oppfinneren at han var svært skeptisk til opplegget, men at han ble overtalt og presset av patentrådgiveren.

«Avbestill reise og hotell hvist mulig. Vi gjør ingen avtale med den klovnen i Italia..», skrev oppfinneren i en sms til patentkonsulenten, før reisen ifølge dommen.

Patentrådgiveren hadde deretter ringt ham opp, og beroliget ham.

– Villig til å ta svært store sjanser

Patentfirmaet mente at oppfinneren hadde seg selv å takke for at pengene ble stjålet. Retten var enig i at det ikke var årsakssammenheng mellom rådgivningen til konsulenten og gründerselskapets tap.

«Aarrestad var villig til å ta svært store sjanser for å få på plass en investor til selskapet», heter det i en dom fra Oslo tingrett.

Oppfinnerens selskap har nå tapt erstatningssaken mot patentfirmaet i to rettsinstanser. Senest i en dom fra Borgarting lagmannsrett fra forrige uke.

Mener dommen er feil

Aarrestad mener fortsatt han ble utsatt for uaktsom og uriktig rådgivning, samt investeringsrådgivning fra patentkonsulentene.

Han er skuffet over dommen, som han mener er feil.

– Er det riktig at rådgivningselskaper ikke kan bli holdt ansvarlig for at de tømmer starups og gründere for kapital, og leder dem inn på useriøse investeringer og falske forhåpninger kun for egen økonomisk vinning, spør Aarrestad i en epost til Teknisk Ukeblad.

– Norge er veldig avhengig av gründere og nytenkende personer i fremtiden, da er det viktig at det slås strengt ned på rådgivere som kun tenker på egen vinning, og ikke på å hjelpe den som søker hjelp, skriver han.

Teknisk Ukeblad har gjentatte ganger forsøkt å innhente en kommentar fra administrerende direktør Annette Siewert Lindgreen i Plougmann & Vingtoft, uten å lykkes.

