Signal-trøbbel i Danmark: Kan bli nødt til å ha lokomotivet i midten av togsettet

Et helt nytt syn kan om få år møte danske togpendlere: Et tog med lokomotivet i midten.

Som en konsekvens av forsinkelsene til de 24 milliarder kroner dyre signalene til jernbanen, foreslår Banedanmark nå denne svært utradisjonelle løsningen, selv om den fører med seg en rekke ulemper.

Forklaringen er mer kronglete enn en gammel kjerrevei, men du får prøve å henge med i svingene:

Vi begynner med fadesen med IC4-togene. De skulle ha avløst IC3-togene i trafikken mellom de danske landsdelene, slik at de gamle intercitytogene i stedet kunne brukes i regionaltrafikken. Men IC4-togene er så ustabile at det aldri kommer til å skje. Derfor er DSB nødt til å la IC3-togene fortsette på fjernbanenettet. Dermed mangler det tog på regionalbanene.

For å løse det problemet, kjøpte DSB for noen år siden de såkalte dobbeltdekkervognene. Dobbeltdekkervognene har et førerrom i den ene enden, men ikke egen drivkraft. Derfor skal de drives av lokomotiver. Og for å løse den oppgaven, har DSB holdt liv i sine ellers pensjonsklare ME- og EA-lokomotiver.

Dyrt å bygge om pensjonsmodne tog

Dermed kan dobbeltdekkertogene trille for eksempel sjællandske pendlere til og fra København. Men i de kommende årene skal signalene byttes ut på de strekningene hvor dobbeltdekkervognene kjører. De nye signalene krever også nytt utstyr i togene, men vurderingen er at det raskt kan bli for dyrt og for vrient å bygge om DSBs 33 ME-lokomotiver – som i dag mer enn 35 år gamle – slik at de får nye signalcomputere.

Den europeiske revisjonsretten vurderer dermed i en rapport til EU-Kommisjonen at det kan koste over syv millioner kroner å bygge om ett enkelt lokomotiv.

Utfordringen med de 33 ME-lokomotivene er i tillegg at de – akkurat som de fem elektriske EA-lokomotivene – er ombygd og modifisert så kraftig i årenes løp, at de i praksis kan være forskjellige innvendig. Det kan føre til behov for å endre løsningene for hvordan signalcomputerne skal bygges inn; fra lokomotiv til lokomotiv. Det vil gjøre ombyggingen vesentlig dyrere.

En dyr ombygging er dessuten ikke særlig attraktiv, siden de gamle lokomotivene forventes å bli erstattet med 26 nye elektriske lokomotiver fra 2021 og framover.

Les også: Her heises hele brudekket på Hålogalandsbrua på plass

Færre tog til pendlerne

Dobbeltdekkervognene skal derimot kjøre videre på de danske skinnene i mange år, og førerrommene skal derfor under alle omstendigheter oppgraderes til ERTMS. Tanken til Banedanmark er at det kanskje kan la seg gjøre å få noen av vognene til å kjøre på strekninger med det nye signalsystemet, hvis man plasserer et av de gamle lokomotivene i midten og styrevogner i begge ender. Men det vil innebære at det ikke kan kjøres så mange avganger, siden det vil bli mangel på styrevogner.

DSB er inntil videre veldig fåmælt om det utradisjonelle forslaget for å til seteplasser til passasjerene, og dette er fremdeles relativt nytt for driftsdirektør Anders Egehus. Han konstaterer at DSB har blitt «involvert noe sent i prosessen» og fremdeles er i ferd med å ta stilling til forslaget i dialog med Banedanmark.

– Vi kan ennå ikke si om det overhodet er teknisk mulig å kjøre med lokomotivene i midten av toget. Dette må først analyseres i samarbeid med Banedanmark, sier han.

Sporvekslene ubrukt siden de ble bygget i 2011: Nå er de demontert

Lokomotivene er «aldrende damer»

På den andre siden erkjenner Anders Egehus også at det vil være vanskelig å bygge inn ERTMS i de gamle lokomotivene:

– ME-lokomotivene er noen aldrende damer, så det er klart at det kan ligge utfordringer i å bygge ERTMS inn i dem, understreker han. – I første omgang har vi fokus på å få IC3 ombygd, tilføyer han.

Beslutningen om å bygge inn ERTMS-utstyr i alle tog, avhenger av den endelige planen for utrulling av de nye signalene til hele den danske jernbanen. Men den planen kan bli endret veldig snart.

I neste uke presenterer revisjonsfirmaet Deloitte nemlig en rapport for Folketingets transportpolitikere, og den inneholder konsulentenes beskjed om hvor mye de nye signalene er forsinket, hvor mye dyrere prosjektet blir og hvordan det best kan gjennomføres. Derfor inneholder den muligens også Banedanmarks meldinger om framtiden for ME-lokomotivene.

Inntil rapporten har blitt presentert vil ikke Banedanmark kommentere signalprogrammet.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på ing.dk.