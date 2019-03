Sier nei til boring: 15 byer vil ha Equinor ut av Australbukta

Equinor har overtatt letelisenser i Australbukta etter at både Chevron og BP trakk seg ut av området.

15 australske kystkommuner har vedtatt at de ønsker den norske oljegiganten ut, og anbefaler statlige myndigheter å avslå leteplanene.

– Equinor skryter av å være fornybare på nettsidene sine. Mitt råd til dem er «practice as you preach». Invester i fornybar energi her i stedet.

Det sa bystyremedlem i Surf Coast Shire, Margot Smith under bystyremøtet 11. desember 2018. De var da den siste kommunen i rekken ut som sa nei til leteboring i havområdet.

Erik Haaland i Equinor uttalte til TU den gang at motstanden mot boreprosjektet deres er uvanlig stor. De høylytte protestene er én av grunnene til at energiselskapet for første gang har valgt å offentliggjøre utkastet til miljøplanen for letingen.

Mindre krevende forhold enn i Norskehavet

Utkastet er et 1500 siders dokument som slår fast at det er mulig å lete etter olje på en sikker måte.

– Jeg er glad i for at all vår forskning og erfaring tilsier at vi kan gjøre dette trygt.

Kart over Australbukta (The Great Australian Bight). Equinors to lisenser i havområdet er markert med lyseblått. Illustrasjon: Equinor

Det uttaler letedirektør Camilla Aamodt i en promoteringsvideo fra Equinor i anledning miljøplanlanseringen.

Planen beskriver vind og værforhold som mindre krevende enn det Equinor har opplevd gjennom 20 år i Norskehavet. Den tar også for seg hvordan Equinor vil håndtere en ulykke, noe de anser som svært usannsynlig.

Selskapet vektlegger at boreriggen skal få installert en 400 tonns sikkerhetsventil (blowout preventer) som kan stenge brønnen på seks minutter. Riggen vil også ha støtte fra luft og sjø 24 timer i døgnet.

– Equinor ignorerer lokal motstand

Miljøvernorganisasjonene i landet er ikke blitt noe mildere stemt.

– Equinor sa de ikke ville presse på hvis de ikke var ønsket. Likevel ignorerer de motstanden fra lokale bystyrer som representerer over en halv million australiere, uttaler Peter Owen i en pressemelding.

Han er leder i foreningen The Wilderness Society Sør-Australia, som har kjempet mot prosjektet siden planene ble lansert.

Leteboringen av Stromlo-1 I juni 2017 ble Equinor operatør og eier av lisensene EPP 39 og 40 i Australbukta (Great Australian Bight).

Letebrønnen Stromlo-1 vil bores 372 kilometer utenfor kysten i Sør-Australia, og 476 kilometer vest for Port Lincoln.

Equinor planlegger å starte boringen sommeren (i Australia, altså om vinteren i Norge) i årsskiftet 2020-2021.

Fra miljøplanen ble offentliggjort 19. februar har befolkningen 30 dager på seg til å kommentere - det vil si frem til 21. mars. Deretter leveres planen til australske myndigheter.

Miljøforkjemperne påpeker at Australbukta er et unikt havområde. 85 prosent av artene som har blitt oppdaget her, ikke er funnet noen andre steder i verden.

Stedet er tilholdssted for 36 typer delfin og hval, blant annet er det det viktigste oppvekstområdet for antarktisk retthval. Bukta er Australias viktigste område for sjøløver, sel, spekkhogger, kjempeblekksprut, hvithai og noen av landets viktigste fiskerinæringer.

– Det er helt uansvarlig å risikere både Australbukta og klimaet for våre barn, når innsatsen er så høy, skriver The Wilderness Society i en melding.

– Oljen har gitt 250 milliarder skatte-dollar til Australia

Pressetalsmann for internasjonal utvikling i Equinor, Erik Haaland, sier til TU at bildet ikke er så svart-hvitt som miljøforkjemperne hevder.

– De siste to årene har vi vært i dialog med over 100 organisasjoner i Sør-Australia, og alle har ønsket å få innblikk i miljøplanen. Inntrykket er at det er delte meninger om prosjektet. Mange er positive og mange er usikre eller negative, sier Haaland.

Han påpeker at Equinor vil bidra til betydelige skatteinntekter, samt kontrakter til lokale selskaper og nye arbeidsplasser i Australia.

Haaland sier at oljeindustrien i løpet av 50 år har betalt inn mer enn 250 milliarder australske dollar i skatter og avgifter.

Hvor mye olje Equinor kan komme til å finne, og til hvilken pris, jobber de med å finne ut.

– Siden det ikke finnes produserende felt i området, er vi avhengig av et relativt stort funn, og betydelig større enn i Nordsjøen. Risikoen for å ikke finne noe er også relativt høy, men vi har naturligvis tro på at det prospektet vi planlegger å bore, er kommersielt interessant, sier Haaland.

– Tap av omdømme er en del av helhetsvurderingen

Owen i The Wilderness Society uttaler at Equinor holder på som cowboyer i Australia, med Norges rykte som innsats.

– 15. bystyrer har vedtatt motstand. Hva skal til for at dere bekymrer dere for tap av omdømme?

Equinor vektlegger at boreriggen skal få installert en 400 tonns sikkerhetsventil (blowout preventer) som kan stenge brønnen på seks minutter. Illustrasjon: Equinor

– Omdømme er en del av en helhetsvurdering som involverer geologisk potensiale, tekniske muligheter, politiske regime og mye annet. Her er vi i den situasjonen at australske myndigheter har invitert bransjen til å søke på lisenser. De ønsker aktivitet i området, svarer Haaland, og fortsetter:

– Vi mottar både støtte og motstand for leteplanene i Sør-Australia, noe bransjen og vårt selskap er vant til, også fra Norge. Vår jobb fremover er å ha åpen dialog og lage planene våre på en måte som gir lokalbefolkningen tiltro til oss.

Delte meninger

Til tross for motstand fra 15 lokale bystyrer finnes det også dem som er positive til Equinor. Til den australske avisen The Advertiser sier borgemestrene i Port Lincoln, Kangaroo Island og Ceduna at med et tilfredsstillende tilsyn er de komfortable med Equinors planer.

Den forrige borgermesteren var sterkt imot planene og troppet sågar opp på Equinors generalforsamling i fjor for å protestere. Nåværende borgemester, Michael Pengilly, sier til The Advertiser at «Equinor ligger langt forut når det gjelder å være åpen med interessenter».

Equinor planlegger å starte boringen i årsskiftet 2020-2021, når det er sommer i Australia.