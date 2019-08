Shell kjøper seg inn i norsk batteriselskap

Olje- og energigiganten Shell ser batteriteknologi som et viktig element i en karbonfri framtid, både for egen del og for kunder. Derfor kjøper selskapet seg inn i Corvus Energy.

Shell er i godt selskap. Equinor Technology Venture er også inne på eiersiden, sammen med blant andre BW Ventures, Hydro og en canadisk investorgruppe.

Corvus utvider egenkapitalen og utsteder nye aksjer til Shell Ventures, som blir sittende med cirka 14 prosent eierandel og får en plass i styret. De eksisterende aksjonærene fortsetter.

Muskler

For Corvus er investeringen kjærkommen. Selskapet trenger styrket egenkapital til fortsatt vekst. I september åpner selskapet en ny, automatisert batterifabrikk i Bergen. Fabrikken i Vancouver i Canada skal også moderniseres.

I tillegg pågår utviklingen av nye batterityper og forbedring av eksisterende.

Adm.dir. Geir Bjørkeli, Corvus Energy. Foto: Tore Stensvold

– Det er en kjærkommen ny eier som gir oss mer muskler og vil være med og bidra til ytterligere vekst, både i flere markeder og økt satsing på produktutvikling, sier Geir Bjørkeli, administrerende direktør i Corvus Energy.

Han sier at den nye batterifabrikken, som åpner 5. september, allerede er finansiert, men at Shells inntreden betyr en sterkere posisjon globalt.

– Med Shell på eiersiden, signaliserer det soliditet og seriøsitet. De har gjort «due diligence» og saumfart oss. Det er en veldig anerkjennelse av Corvus, sier Bjørkeli til TU.

Tenker langsiktig

Investeringsdirektør Kirk Coburn i Shell Ventures sier at Corvus blir en viktig partner for Shell.

– Energisektoren går igjennom store endringer. Det går mot mer fornybar energi, og elektrifisering av ulike sektorer akselerer. Hybrid- og nullutslippsprosjekter har bevist at potensialet for å redusere kostnader og kutte utslipp er betydelig. Det ønsker Shell å dra nytte av våre operasjoner, sier Coburn.

Shell skriver i en pressemelding at Corvus Energy har en unik kompetanse og know-how innen maritime batteriløsninger.

– Vi ser fram til å jobbe sammen med dem for å utvikle innovative og konkurransedyktige løsninger, også innen felt der teknologien ikke har blitt brukt før, sier Coburn.

For Shell er investeringen et ledd i selskapets ambisjon om å redusere karbonfotavtrykket sitt med rundt 20 prosent innen 2035 og 50 prosent innen 2050.

Flere markeder

Corvus-sjefen sier at det er stort potensial for bruk av batterier i olje- og gassektoren.

– Med Shell med på eiersiden kan vi nå ut til et enda større marked. Vi vil fortsette hybridiseringen av offshorefartøy og samtidig ta teknologien i bruk på flere rigger og plattformer. Vi ser frem til å samarbeide med Shell om mer bærekraftige operasjoner og sammen bidra til en renere fremtid, sier Bjørkeli.

På samme måte som Equinor har satset på Corvus og batteriteknologi, ser Shell at energilagring blir en viktig brikke i energimiks med fornybar kraft fra sol og vind.

– Shell har også sett hvor viktig det var at Equinor satte krav til offshorerederier om hybride løsninger. Shell chartrer mange typer skip, både oljetankere , LNG- og offshore- og andre typer skip. Om de stiller krav til hybridisering, vil det ha stor innvirkning, sier Bjørkeli, som er tydelig på at Corvus ikke vil bli favorisert av den grunn.

Størst

Corcus har en markedsandel på rundt 50 prosent. Selskapet har blant annet levert batterier til rundt 30 offshorefartøy.

Ifølge en oversikt fra DNV GL, var det per 1. august 2019 til sammen 176 skip og ferger i drift med batterier installert. I løpet av året kommer det ytterligere 100 installasjoner.

Maritime Battery Forum opplyste i juni at det totalt er installert eller under bestilling 400 MWh batterier i verden. Av dette har Corvus Energy en andel på rundt halvparten, det vil si 200 MWh.

Batterifergen Ampere kryssser Sognefjorden på E39 Lavik-Oppedal. Foto: Tore Stensvold

Geir Bjørkeli tror at vi bare så vidt har begynt elektrifiseringen av blant annet skip. Han mener de norske myndighetenes krav til energieffektivisering av fergesektoren med helelektriske Ampere i 2015 var gnisten som satte det hele i gang.

Ytterligere krav om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026 er også viktig.

Ikke minst var signalene om batterier fra Equinor som innkjøper av rederitjenester avgjørende. Nå spiller også IMOs visjoner om utslippskutt på 40 prosent i 2030 og 50 prosent for 2050 en rolle.

Cruise og store batterier

– Vi merker de norske kravene på etterspørselen fra passasjer og cruiseindustrien. Slike signaler har stor effekt, sier Bjørkeli.

Corvus har derfor jobbet tett med et par cruiserederier om utvikling av batterier spesielt egnet for cruiseskip. De ble lansert på Nor-Shipping i juni.

Zero Norge tok vel imot nyheten.

– Med disse batteriløsningene som Corvus sier «has no limitations with regards to size», er det på tide at de store cruiserederiene kommer i gang med å installere batteripakker på noen av skipene som trafikkerer norske farvann. Det er også interessant for blant andre Colorline og danskebåtene med tanke på utslippsfri inn- og utseiling til havner, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Zero.

De nye batteriene, kalt Corvus Energy Blue Whale, har lang inn- og utladingstid (C-rate er oppgitt til 0,5 i kontinuerlig drift og 1C på topp). De er spesielt god egnet for større energikrevende fartøy som blant annet cruiseskip og store yachter, samt Ro-Ro og Ro-Pax-fartøy (bil- og passasjerferger) med energibehov på 5-50 MWh.