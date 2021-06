Selvkjørende lastebil kjørte 1528 kilometer – sparte 10 timer

En autonom lastebil kjørte fra Arizona til Oklahoma med lasten fylt av vannmeloner. Det var en sjåfør bak rattet, men 80 prosent av tiden var kjøretøyet selvgående.

Det skriver Interesting Engineering.

Det autonome kjøresystemet kjørte dermed 1528 km av veien uten inngrep fra sjåføren, somkun satt klar til å overta om nødvendig.

Vanligvis tar turen fra Arizona til Oklahoma omtrent 24 timer, men den selvkjørende lastebilen gjorde det på litt over 14 timer.

Droppet hviletidsreglene

Tidsbesparelsen ble oppnådd fordi lastebilen ikke tok pausene som er bestemt av kjøre- og hviletidsreglene. I USA har sjåfører bare lov til å kjøre i 11 av 14 timer når de er på veien. Men siden sjåføren kun tok kontroll over lastebilen 20 prosent av tiden, ble regelen teknisk sett overholdt.

Spørsmålet er imidlertid om sjåføren kan hoppe over pausene på denne måten, eller om hviletiden fortsatt er nødvendig for at sjåføren skal holde seg opplagt og klar til å ta over kontrollen. Det er foreløpig ingen klare regler for dette.

Systemet i lastebilen er utviklet av transportselskapet Tusimple, og selskapets administrerende direktør, Jim Mullen, er trygg på at særlig næringsmiddelindustrien kan dra nytte av teknologien i fremtiden.

Ruten til den selvkjørende lastebilen, merket i blått. Skjermbilde: Google Maps

Fersk frukt og mindre kasting av mat

– En selvgående lastebil kan kjøre nesten kontinuerlig uten å ta pauser. Det betyr at ferske produkter kan transporteres fra en destinasjon til en annen raskere, og det gir ferskere mat og mindre matsvinn, sier han, ifølge Interesting Engineering.

Når det gjelder vannmelonene, betydde tidsbesparelsen på ti timer at melonene kunne ankomme supermarkedet én dag tidligere.

En annen fordel med selvkjørende lastebiler er den potensielle drivstoffbesparelsen. Fordi kunstig intelligens kjører mer drivstoffeffektivt, kan man ifølge Tusimple oppnå en besparelse på omtrent ti prosent i drivstofforbruk sammenlignet med manuell kjøring.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.