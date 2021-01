Selskapet har skrudd på luftfartøy siden 1912 – nå har britene ansvaret for norsk-danske Hercules-flåter

Luftforsvarene i Norge og Danmark har hver sine fire transportfly av typen C-130J-30 Hercules.

I fjor gikk nasjonene i fellesskap ut og spurte etter noen som ville ta på seg å utføre inspeksjoner og vedlikehold på hele flåten i opp til sju år framover.

Oppdraget, som til sammen kan være verdt rundt en milliard kroner, endte hos Marshall Aerospace and Defence Group (MADG).

Det britiske selskapet utfører i dag vedlikehold på om lag en fjerdedel av verdens Hercules-flåter.

MADG påpeker i ei melding at den nye avtalen bygger videre på vedlikeholdsoppdragene de har hatt på danske C-130H siden midten av 80-tallet og norske C-130H siden midten av 70-tallet.

Naturlig å søke samarbeid

MADG holder til på Cambridge lufthavn, cirka 70 kilometer nord for London. Her har selskapet eksistert helt siden 1909. Ifølge Wikipedia fikk de sitt første reparasjonsoppdrag på et luftfartøy allerede i 1912, motoren på et britisk luftskip. Men de drev hovedsakelig med kjøretøy fram til de også slo seg over på fly på starten av 1930-tallet.

Den nye avtalen med Norge og Danmark består ifølge utlysningen av to parallelle fireårskontrakter med opsjon på 2+1 år forlengelse. Oppgavene er i hovedsak tungt vedlikehold bestående av C-, C2- og D-sjekker.

Det er Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo) som har ledet prosjektet, med støtte fra sine danske kolleger i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Da forespørselen gikk ut i fjor vinter, fortalte Flo til Teknisk Ukeblad at samarbeidet mellom Danmark og Norge innenfor materiellunderstøttelse er godt forankret historisk.

Nasjonene har likhet i deler av sin materiellportefølje, samt er begrenset i størrelse, slik at det er naturlig å søke samarbeid der dette kan gi positive effekter for begge parter. Det er i tillegg et politisk ønske at de nordiske land samarbeider også innenfor logistiske løsninger.

Norge og Danmark har erfaringer med samarbeid både for kampfly og transportfly når det gjelder vedlikehold av systemer eller delsystemer. På generelt grunnlag søker Norge å utnytte fordelen av samarbeid bilateralt, i nordisk sammenheng og i Nato-samarbeid for å sikre kosteffektive løsninger der dette er i samsvar med de operative behov.

Ny og lettere cockpitbeskyttelse

Det er rundt 70 luftforsvar rundt om i verden som bruker C-130 i dag. MADG har vedlikeholdet på 17 av disse flåtene. Omtrent samtidig som den norsk-danske kontrakten ble meldt før jul, startet arbeid på flyet til den nyeste kunden, US Marine Corps. De har kontrakt på ti år på vedlikehold på 66 KC-130J tankfly.

Danskene har i tillegg til denne kontrakten i fjor sommer hyret inn MADG til å installere nyeste generasjon ballistisk beskyttelse av cockpiten. Denne fleksible, såkalte LAST-pansringa (Light-appliqué Armor Systems Technology) i høydensitetspolyetylen fra Qinetiq veier 380 kg mindre enn den forrige.

C-130J «Frøya» landet på Bamako lufthavn 29.12.20. Flyet tilhører NORTAD III, som er det norske styrkebidraget til MINUSMA-styrken i Mali. Foto: Philip Patena Linder / Forsvaret

Danmark fikk i 1975 levert tre C-130H fra daværende Lockheed i Marietta, like utenfor Atlanta i Georgia. Dette var seks år etter at Norge mottok sine seks transportfly av samme type.

Danskenes gamle Hercules ble solgt til det egyptiske luftforsvaret, mens fem av de norske C-130H-maskinene høsten 2019 ble solgt til amerikanske Coulson Aviation. Det første av dem, «Ty», er bygget om til brannslukkingsfly og var for noen uker siden på plass i Australia for å bidra til å bekjempe denne sesongens skog- og krattbranner.

Danmark mottok tre av de nye C-130J-flyene, også kalt «Super Hercules», i 2004, mens den fjerde maskinen kom i 2007. Norges fire opprinnelige fly ble levert i perioden 2008-2010, mens C-130J-maskinen «Frøya» ankom høsten 2012 for å erstatte «Siv» som på tragisk vis gikk tapt i mars samme år.

Det som med det blotte øye fra utsiden skiller gamle og nye Hercules-fly er lengden og motorene. Skroget på J-versjonen er strukket med 15 fot (4,5 meter) og det er propeller med seks i stedet for fire blader.