Se direkte fra Mannen: Nå beveger det seg 60-70 centimeter i døgnet i deler av fjellet

Farenivået for Veslemannen har vært rødt i seks dager, og i natt bidro regnværet til å ytterligere øke bevegelsen i denne delen av fjellpartiet Mannen.

– Bevegelsen er nå 60-70 centimeter i døgnet i øvre og midtre del og omtrent 40 cm/døgn i det nedre frontpartiet (Spiret), skriver NVE.

Mange steinsprang

I meldinga kommer det fram at Sivilforsvaret har registrert mange steinsprang i forbindelse med at bevegelsene økte fra i 0130-tida natt til torsdag.

Det er meldt mer nedbør, men temperaturen på Mannen ligger nå på rundt null grader, og noe av nedbøren kommer som snø.

Beboerne under fjellpartiet ble sist fredag evakuert for 16. gang, ifølge NTB. Da ble farenivået justert opp til rødt, etter å ha blitt justert opp fra gult til oransje to dager tidligere.

Rasfaren har også konsekvenser for togtrafikken på Raumabanen, der det nå er stengt mellom Bjorli og Åndalsnes. Bane Nor varsler at det kommer en ny oppdatering klokka 18.

På samme tid, altså klokka 18, er det ventet en ny rapport fra NVE.

Overvåking

Det var i 2014 at det ble påvist et svært aktivt, lokalt parti av Veslemannen med årlige bevegelser på over en meter.

NVE får sine data fra Cautus Geo som siden 2009 har hatt operativ overvåking av Mannen, inkludert Veslemannen.

Instrumenteringen består av: To 1D-lasere som måler avstand, åtte GNSS målestasjoner som henter satellittdata, åtte strekkstag, ett geofonsystem som måler bevegelser i grunnen, lydmåler, fire tiltsensorer måler endringer i vinkler og flere kameraer. I tillegg kommer målesystem for vær og nedbør, borehullsystem og to radarer plassert nede i Romsdalen.