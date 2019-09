Ordfører om Veslemannen: – Begynner å tro at det er en ende på alt dette

– Vi håper jo nå at et skred vil komme, slik at vi kan sette en stor strek over dette som har pågått siden 2014. Vi følger spent med på den videre utviklingen, sa ordfører Lars Olav Hustad (H) til pressen utenfor rådhuset i Rauma torsdag ettermiddag.

Mye nedbør natt til torsdag førte til en rekke steinsprang fra fjellpartiet, som ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Regnværet har over tredoblet farten i den nedre delen siden onsdag.

Veslemannen beveger seg nå én meter i døgnet i den øvre delen og 70 centimeter i døgnet i den nedre delen, kalt Spiret. Her kan du følge bevegelsene via live stream formidlet av NRK.

– Det beveger seg fort nå, altså. Det har aldri bevegd seg så raskt før, sier geolog Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ingen tog får passere

Onsdag kveld var bevegelsene på om lag 15 centimeter i døgnet i nedre del og rundt 30 centimeter i øvre del.

Det røde farenivået og de økte hastighetene har medført at ingen tog får passere i området. Raumabanen er stengt for trafikk mellom Bjorli og Åndalsnes, opplyser Bane Nor. NVE sier det er vanskelig å spå når togene igjen kan passere gjennom dalen.

– Jeg tror ikke vi vil gi noen tillatelse til at tog skal kjøre gjennom slik situasjonen er nå, sier Blikra torsdag ettermiddag.

Evakuert for 16. gang

Farenivået for Veslemannen har vært oppjustert til rødt, som er høyeste nivå, siden fredag 30. august. Beboerne under fjellpartiet ble nok en gang evakuert – denne gangen for 16. gang. Bevegelsene i fjellet har økt jevnt i den påfølgende uka.

– De evakuerte er jo naturligvis veldig spente, slik som alle oss andre. De har fått med seg den voldsomme hastigheten i fjellet. Samtidig er de jordnære folk, og vi har alle opplevd å befinne oss i denne situasjonen tidligere, hvor vi har trodd at det skulle komme noe. Så vi får ta forbehold, understreker ordføreren.

Blikra sier at hastighetene fortsetter å øke, noe som gjør at geologene er nødt til å være oppmerksomme hele tiden.

– Nå håper vi bare at det fjellet skal ned, sier Blikra.