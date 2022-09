Satt E39-utbygging på vent. Nå er veiprosjektet mer enn halvert

E39 Kristiansand - Lyngdal ble presentert som et kjempeprosjekt, som skulle halvere reisetiden mellom de to norske sørlandsbyene. I juni kom det melding fra Nye Veier om at prosjektet var utsatt på ubestemt tid.

Nå melder veiselskapet at prosjektet likevel skal ut i markedet, men med store endringer.

I en pressemelding skriver Nye Veier at prosjektet nå er delt i to, og at kun den første del av prosjektet skal ut i markedet neste år.

Utsetter halve prosjektet

Den opprinnelige planen var å bygge ut hele den 25 kilometer lange strekningen fra Mandalskrysset til Lyngdal øst i ett. Prosjektet skulle komme ut i markedet i september i år. Nå er prosjektet delt opp i et prosjekt fra Mandalskrysset til Blørstad og ett fra Blørstad til Herdal.

Den store prisstigningen de siste årene var grunnen til at hele prosjektet ble utsatt på ubestemt tid tidligere i år.

Totalt er strekningen fra Mandalskrysset til Hedal 25 kilometer langt. Etter oppdelingen av prosjektet er det kun de 8,5 første kilometerne som skal prioriteres. Illustrasjon: Nye Veier

Nå deles strekningen i to, og den østlige delen, fra Mandalskrysset til Blørstad, klargjøres for å sendes ut i markedet neste vår.

Denne strekningen består kun av 8,5 av de totalt 25 kilometerne med vei prosjektet opprinnelig dreide seg om. Strekningen har i tillegg mindre grad har store konstruksjoner sammenlignet med parsellen vestover fra Blørstad til Herdal.

Forventer utflating av kostnader

Nye veier begrunner oppdelingen med kostnader, og sier den østre delen av prosjektet er langt mindre kostnadskrevende enn den vestlige.

– Det er viktig å komme i gang for å bedre trafikksikkerheten på denne strekningen, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Hun understreker at strekning lenge har hatt status som prioritert for utbygging, og scorer godt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

– Vi forventer at priser på viktige innsatsfaktorer flater ut og går noe ned. Det gjør at vi ønsker å gå ut i markedet med dette prosjektet før neste sommer, sier hun.

Saken oppdateres.