Samferdselsministeren: Kravene til vinterskodde vogntog må skjerpes

To av tre vogntog som kjører over grensen, er utenlandskregistrert og andelen øker årlig. Nå vil samferdselsministeren skjerpe kravene til vinterskodde vogntog.

Fredag diskuterte samferdsminister Jon Georg Dale (Frp) sikkerhet på veien med en rekke store bedrifter, blant andre Bama, TINE, Lerøy Seafood og Nova Sea.

Hensikten med møtet var å lytte til og få innspill fra bedrifter som har praktisk erfaring med kjøp av transport og å høre om deres erfaringer med dårlig skodde vogntog på norske vinterveier.

Utenlandsk godstransport over norskegrensen har økt jevnt de siste ti årene. I fjor var 69,2 prosent av alle lastebiler som kjørte over grensen, utenlandskregistrert. Men en rekke utenlandske vogntog er dårlig skodde for norsk vinterføre, og Dale mener dette er problematisk.

– I sum så går det rette veien. Men vi har for mange ulykker og vi har fortsatt et arbeid å gjøre. Selskapene må la være å laste sine vogntog dersom de ikke er riktig skodde, og vi er nødt til å ha et regelverk som gjør at vi kan sanksjonere effektivt overfor de som bryter regelverket, sier Dale til NTB.

– Etterlyser strakstiltak

Fredag gikk Rødt-leder Bjørnar Moxnes ut med forslag om strakstiltak for å skjerpe regelverket for vogntogtrafikk etter flere vogntogulykker på dårlige kjøreforhold denne vinteren.

– Vi foreslår også midlertidig stans for vogntog fra EU i innenlands transport i Norge, såkalt kabotasje. Dette finnes det handlingsrom til i EU-regelverket, så lenge regjeringa er villig til å bruke det. I tillegg må de som bryter lover og regler, få bøter som svir. Derfor vil vi ha en full gjennomgang av straffe- og sanksjonsrammene, sier Moxnes.

– Strakstiltak er vi jo allerede i gang med, så når Rødt etterlyser det, så er de jo allerede for seine. Vi har skjerpet kontrollene. Vi har satt i gang arbeidet for å bedre vinterutrustingen med for eksempel skjerpede krav til dekk. Vi har også bedt Statens vegvesen om å sanksjonere tydelig i tråd med regelverket, svarer Dale.

Siden årsskiftet har Statens vegvesen kontrollert nesten 10.000 vogntog. Det var mangler på 4.439 av dem, og 2.756 fikk kjøreforbud, ifølge VG.

– Pris fremfor sikkerhet

Norges Lastebileierforbund og Yrkestrafikksjåførforbundet mener bedrifter som kjøper transporttjenester, tenker for mye på pris og ikke nok på sikkerhet.

– På møtet i dag oppfattet jeg en helt annen holdning. Vi tar dette på alvor og forsøker å gjøre grep for å forsikre oss om at sikkerheten på veiene er best mulig, sier salgssjef Bjørn Olvik i Nova Sea til NTB.

Olvik mener det i utgangspunktet er bileiers ansvar dersom vogntogene ikke er riktig skodd.

– Men vi som transportkjøpere må jo se til at de som laster våre varer, gjør det på en riktig måte. Og vi har gjennom en årrekke kjørt en egen kontrollkampanje som heter Trygg Trailer, som veileder bedriftene i kontrollsjekking. Kampanjen har ført til at mellom 11 og 12.000 trailere nå blir sjekket hver sesong, sier han.

Lastebileiere og -sjåfører: De som kjøper tungtransport tenker mer på pris enn sikkerhet

Økt utenlandsk godstransport

I fjor ble det fraktet over 13 millioner tonn gods over grensen med lastebil. Av disse ble 4 millioner tonn fraktet med norske lastebiler – en andel på 30,8 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kun 19 prosent av all gods som kom inn i landet via vei i fjor, ble fraktet med norske lastebiler.

Av all utenlandsk godstransport inn og ut av landet på veien i fjor, var andelen størst av svenskregistrerte vogntog med 24,6 prosent. Etter Sverige følger de baltiske landene og Polen med en andel på henholdsvis 12,3 og 10 prosent.