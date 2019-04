Så mange valgte elbil i de største byene

Da tallene for bilsalget i mars ble offentliggjort mandag, ble det klart at elbilandelen denne måneden nådde eventyrlige 58,4 prosent i hele landet.

Ikke overraskende var andelen særlig høy i de tre største byene. Oslo kommune syntes andelen var såpass heftig at de like godt utropte byen til hele verdens elbilhovedstad i en pressemelding.

I Oslo var markedsandelen for elbil 77 prosent i mars, altså godt over landsgjennomsnittet.

Det trekkes også frem en elbilandel på 20,9 prosent i bomringen rundt Oslo.

De andre byene ligger imidlertid ikke langt bak, og på enkelte punkter ligger de foran.

I Bergen var elbilandelen av nybilsalget 65 prosent i mars, får vi opplyst av Tarje Wanvik, politisk rådgiver for byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.

Inkludert ladbare hybrider var den ladbare andelen 78 prosent i mars, ifølge Wanvik.

Flere elbiler i bomringen i Bergen

I bomringen var det imidlerid høyere elbilandel i Bergen enn i Oslo. Her var 21,5 prosent av bilene som passerte, elbiler i mars, ifølge Wanvik.

I Trondheim var elbilandelen lavere. 50%, og ganske lik februar måned, opplyser Simon Loveland, klimarådgiver i Trondheim kommune.

Dette gir et godt hint om hva som egentlig foregår. Utslaget skyldes neppe at «hele Norge» kollektivt bestemte seg for å kjøpe elbil i mars. Det er den massive utleveringen av Model 3 som skal ha det aller meste av æren.

Tusenvis av nordmenn har bestilt den hittil billigste modellen Tesla har hatt til salgs i Norge, og i forrige måned sendte amerikanerne mer enn 5000 biler over Atlanteren for å bli skrudd sammen i Nederland. 5315 Model 3 ble registrert i Norge i mars. Det er 49,5 prosent av alle elbiler som ble registrert den måneden.

Trønderne venter på Model 3-effekten

De store volumene er levert ut til kunder på Østlandet og Vestlandet. Trønderne venter fremdeles på å få Model 3. I Trondheim leveres trolig det første store volumet av Model 3 i april.

Dermed gikk Trondheim glipp av Model 3-effekten i mars-statistikken. 16 prosent av bilene som ble solgt i byen, var Tesla-modeller. Totalt var halvparten av bilene som ble solgt, elbiler,

– Salgstallene bekrefter at Tesla-modeller utgjorde en mye mindre andel av bilsalget i Trondheim i mars sammenlignet med Oslo, mens andelen for elbiler ellers var ganske lik i de to byene, sier Loveland.

Ett sted ligger Trondheim klart bak de to andre byene; I bomringen var elbilandelen 12,3 prosent i februar, og det er ikke sannsynlig at dette tallet øker betydelig fra en måned til den neste.

Vil trolig roe seg ned

Tesla har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at de regner med at leveringene vil «normalisere seg» etterhvert. I alle fall i april, ettersom neste runde med bestillinger i hovedsak leveres i mai.

Den voldsomme økningen i elbilsalget i mars kan dermed ikke sies å være et direkte resultat av byenes elbilpolitikk. I alle fall ikke et umiddelbart resultat.

I Oslo fryder man seg likevel, og miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg sier i pressemeldingen tidligere denne uken at ingenting tyder på at veksten i elbiler kommer til å avta.

– Det er gledelig nytt for klimaet og luftforurensningen i storbyene, sier Berg.

Hun sier at dersom de skal holde tritt med veksten, må det bygges flere ladepunkter. Foruten en støtteordning for borettslag, skal kommunen i år bygge 600 nye ladestasjoner.