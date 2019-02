Så kaldt er det når BMW tester elbil-flaggskipet sitt i Sverige

BMWs kommende elbil, bare kjent som «iNEXT» gjennomgår vintertester, skriver BMW i en pressemelding. Testingen gjennomføres i Arjeplog, den svenske bygda en rekke bilprodusenter valfarter til hver vinter for å teste kommende modeller i kulda.

De benytter ofte anledningen til å skape blest om kommende biler, og den tyske delegasjonen fra Bayern er ikke snauere enn de andre.

BMWs vintertestsenter skal undersøke ytelse, og finne ut hva som skal justeres før bilen er klar for markedet, skriver de.

Bilen er annonsert fra 2021, og skal være utstyrt med det siste innen autonome og intelligente førerstøttesystemer.

INEXT er en såkalt SAV, altså noe som ligner en SUV. Den har firehjulstrekk, og ligger an til å bli en populær modell på våre kanter.

Bilen er utstyrt med et nyutviklet fjæringssystem, og det er dette og andre spesialkomponenter som undersøkes spesielt i Arjeplog.

Ekstrem kulde

Kulden er særlig en utfordring for elektromotoren, batteriet og kjølesystemet, skriver BMW. De skal analysere hvordan kulden påvirker disse systemene.

Arjeplog er en kald plass. Gjennomsnittlig laveste temperatur i løpet av døgnet er 14 kuldegrader i januar og februar. Kulderekorden er 38 kuldegrader, satt i januar 1999.

Bygda ligger omtrent like langt nord som Mo i Rana i Norge, som har et mildere klima.

Biler som testes i Arjeplog får dermed prøvd seg på skikkelig kulde. For elbiler er utfordringen med kulde at batteriet blir kaldt. Dette gjør kort sagt at den indre motstanden øker, og at en del av energien da går tapt i varme. Rent praktisk sitter man igjen med mindre energi til fremdrift, og altså kortere rekkevidde.

BMW iNEXT vintertestes i Arjeplog i Sverige. Foto: WILFRIED WULFF

En måte å unngå dette på er å varme opp batteriet, og det vil antakeligvis være slikt utstyr i BMWs kommende elbil.

Dette er imidlertid første gang den aktuelle drivlinjen som skal brukes i iNEXT vintertestes. De har særlig fokus på hvordan de lave temperaturene påvirker batterilading, og elektrisitetsforsyningen til motorene og det øvrige elektriske systemet.

I tillegg får en rekke mekaniske komponenter, som kraftoverføringen, kjørt seg. Stabilitetssystemer, styring og bremser vil også finjusteres under testingen.

Lillebroren iX3 kommer først

BMW iX3 på ONS i Stavanger. Foto: Jan M. Moberg

INEXT er foreløpig vist frem som konseptbilen Vision iNEXT. Utover at dette skal være en bil i SUV-kategorien, er lite kjent om den.

De har imidlertid nevnt en rekkevidde på 700 kilometer når den kommer i salg i 2021. Hvorvidt de klarer å oppfylle dette, gjenstår å se.

Før denne kommer i butikkene, er det en annen SUV på vei fra BMW. iX3 skal komme neste år, men foreløpig er lite kjent om bilen, som til nå kun er vist frem som konseptbil.

Trolig har godt over 1000 nordmenn allerede betalt 15.000 kroner hver for å stå på venteliste for iX3. BMW åpnet for dette i september i fjor.

Før denne elektriske SUV-en dukker opp vil både Audi E-Tron og Merceds-Benz EQC være tilgjengelig. Jaguar I-Pace har allerede vært på veiene en stund.